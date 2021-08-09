Україна закликає Мінськ повернутися до демократії й застерігає Росію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі

Україна з нагоди першої річниці останніх президентських виборів у Білорусі, результати яких не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема Україною, закликала владу цієї країни повернутися до демократії і застерегла Росію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі.

Як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ України, за рік ситуація в Білорусі в галузі свободи слова погіршилася, були закриті й заблоковані десятки незалежних ЗМІ і громадських організацій, багато журналістів, правозахисників, представників творчої інтелігенції й пересічних білорусів опинились за ґратами за політично мотивованими звинуваченнями, тисячі білорусів були вимушені покинути батьківщину.

Білоруська влада застосовує політичні репресії і переслідування як усередині, так і за межами Білорусі. МЗС України вкотре закликає білоруську владу повернути державу в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини», – мовиться в заяві.

Водночас, наголосили в Києві, Україна застерігає Росію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі. «Поглинання Білорусі Росією, яка брутально порушує міжнародне право і продовжує свою агресивну політику проти України та інших держав, вважаємо загрозою національній безпеці нашої держави і безпеці регіону. А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки», – наголосили в МЗС.

При цьому, заявляють у міністерстві, зі свого боку Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі, а «всі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство».

«Україна залишатиметься і надалі відкритою та гостинною для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні. Україна солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується. Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів», – заявили в МЗС України.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, після яких було оголошено, нібито перемогу на них здобув на шостий термін поспіль тодішній президент Олександр Лукашенко. Цього оголошення широко не визнали на Заході, а також в Україні, де Лукашенкові відмовили в легітимності на новий президентський термін, їх також не визнає білоруська опозиція.

Натомість головну суперницю Лукашенка на тих виборах Світлану Тихановську, яка, за незалежними оцінками, якщо не перемогла в першому турі, то принаймні мала вийти з Лукашенком у другий і невдовзі була змушена до еміграції, нині приймають на Заході на найвищих рівнях як визнану лідерку білоруської опозиції.

Заява про нібито чергову перемогу Лукашенка викликала в Білорусі протести, наймасовіші в історії країни, які протривали до кінця року. Силові структури фактичної влади жорстоко придушували їх, через затримання, побиття й тортури пройшли десятки тисяч людей, сотні зазнали кримінальних переслідувань.

Провідні країни світу у зв’язку з цим запровадили проти режиму Білорусі кілька пакетів санкцій; раніше 9 серпня з новими санкціями виступили Велика Британія, Канада і США. У світі закликають провести в Білорусі нові вибори з дотриманням демократичних стандартів.