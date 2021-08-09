Канада запровадила нові санкції щодо режиму Білорусі

У день першої річниці президентських виборів у Білорусі, заявлені результати яких широко вважають сфальсифікованими і які викликали масові протести і жорстоке придушення їх владою, до країн, які запроваджують нові санкції проти фактичного режиму в Мінську, приєднується Канада.

Як мовиться в заяві міністра закордонних справ Канади Марка Ґарно, нові санкції Оттави є відповіддю на «невпинні, грубі й систематичні порушення прав людини в Білорусі». Йдеться про обмеження, що запроваджуються проти визначальних секторів білоруської економіки, і мінімізацію доступу державних структур офіційного Мінська до міжнародних фінансів.

Серед секторів, на які спрямовані обмеження, мовиться в повідомленні, – обігові цінні папери й інструменти фінансового ринку, фінансування заборгованостей, страхування і перестрахування, а також виробництво продуктів переробки нафти і калійних добрив.

«Ці заходи запроваджуються в солідарності з аналогічними заходами міжнародних партнерів», – мовиться в повідомленні МЗС Канади.

Дотепер санкції Канади були запроваджені щодо 72 білоруських посадовців і 5 юридичних осіб.

Раніше 9 серпня про свої нові санкції щодо Білорусі повідомила Велика Британія, свої аналогічні заходи також анонсували США.

На ці британські санкції, оголошені дещо раніше, Олександр Лукашенко відреагував словами: «Так подавіться санкціями, ви, прихвосні американців», – хоча на той час про плановані заходи США ще не повідомляли.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, після яких було оголошено, нібито перемогу на них здобув на шостий термін поспіль тодішній президент Олександр Лукашенко. Цього оголошення широко не визнали на Заході, а також в Україні, де Лукашенкові відмовили в легітимності на новий президентський термін, його також не визнає білоруська опозиція.

Натомість головну суперницю Лукашенка на тих виборах Світлану Тихановську, яка, за незалежними оцінками, якщо не перемогла в першому турі, то принаймні мала вийти з Лукашенком у другий і невдовзі була змушена до еміграції, нині приймають на Заході на найвищих рівнях як визнану лідерку білоруської опозиції.

Заява про нібито чергову перемогу Лукашенка викликала в Білорусі протести, наймасовіші в історії країни, які протривали до кінця року. Силові структури фактичної влади жорстоко придушували їх, через затримання, побиття й тортури пройшли десятки тисяч людей, сотні зазнали кримінальних переслідувань.

Провідні країни світу у зв’язку з цим уже запровадили проти режиму Білорусі кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори з дотриманням демократичних стандартів.