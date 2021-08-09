Рига розглядає варіант запровадження режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю

Глава МВС Латвії Марія Голубєва запропонувала уряду запровадити надзвичайний стан на латвійсько-білоруському кордоні. Вона пояснила, що таке рішення необхідне для захисту латвійських і зовнішніх кордонів Євросоюзу від нелегальних мігрантів.

Якшо таке рішення ухвалять, режим надзвичайної ситуації запровадять у низці прикордонних районів Латвії. Прикордонники зможуть затримувати мігрантів і повертати їх на кордон, який вони перетнули.

За останні три дні на латвійсько-білоруському кордоні затримали понад 200 нелегальних мігрантів.

Раніше режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю запровадила влада Литви. Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційного кризи режим Олександра Лукашенка.

Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, що дала притулок колишній кандидатці на пост президента Світлані Тихановській. Мінськ звинувачення відкидає.