Рига розглядає варіант запровадження режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю

Глава МВС Латвії Марія Голубєва запропонувала уряду запровадити надзвичайний стан на латвійсько-білоруському кордоні. Вона пояснила, що таке рішення необхідне для захисту латвійських і зовнішніх кордонів Євросоюзу від нелегальних мігрантів.
Якшо таке рішення ухвалять, режим надзвичайної ситуації запровадять у низці прикордонних районів Латвії. Прикордонники зможуть затримувати мігрантів і повертати їх на кордон, який вони перетнули.
За останні три дні на латвійсько-білоруському кордоні затримали понад 200 нелегальних мігрантів.
Раніше режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю запровадила влада Литви. Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційного кризи режим Олександра Лукашенка.
Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, що дала притулок колишній кандидатці на пост президента Світлані Тихановській. Мінськ звинувачення відкидає.
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