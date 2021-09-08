У Львові білоруси відзначили День білоруської військової слави (фото)

У Львові 8 вересня представники білоруських опозиційних сил, громадяни, які покинули Білорусь, та львів’яни провели акцію солідарності з нагоди Дня білоруської військової слави, відомого під назвою Битва під Оршею – це свято заборонене в Білорусі.

Восьме вересня для білоруського народу є днем перемоги 1514 року на полі під Оршею 30-тисячного війська Речі Посполитої над 80-тисячним військом московським. Білоруси, литовці, поляки, українці трьох князівств під командуванням князя Костянтина Острозького вщент розгромили московське військо. Це національне свято у Білорусі, заборонене режимом Олександра Лукашенка. За святкування і за використання національної символіки можна потрапити за ґрати.

Спершу вшанували повстанців Кастуся Калиновського (один із лідерів січневого повстання 1863-1864 років), пам’ятник якому встсановлено на Личаківському цвинтарі. На площі Ринок пройшло віче.

«Сьогодні в Білорусі гуманітарна катастрофа, бо понад рік триває політика терору, коли ми не знаємо, скільки вбито людей. Близько 650 політичних в’язнів визнано, у тюрмах багато людей і назвати точну кількість білоруських політичних в’язнів я не можу. Ми знаємо про понад тисячу, а може бути у рази більше. Бо людей щодян вбивають і арештовують. І ось цей День білоруської військової слави, у першу чергу, це підтримка тих людей, які борються за вільну Білорусь. Троє осіб у Білорусі вже отримали по 10 діб арешту за те, що брали участь у «бардівській пісні». Згадка про минулу славу Битви під Оршею дуже сьогодні потрібна білорусам. Бо вони мають надіятись лише на себе і це нагадування нашим сусідам, бо це була спільна перемога білорусів, українців, литовців, поляків. Лише так, об’єднавшись, ми можемо перемогти нашого ворога. Бо у гуманітарній катастрофі Білорусі винні Кремль і Лубянка, тобто ФСБ», – заявив Радіо Свобода В’ячеслав Сівчик, лідер Руху солідарності «Разам», член Ради БНК (Білорусь).

На площі Ринок представники білоруської спільноти відкрили виставку «Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь», яка розповідає про важливі події білоруського протесту.

Львів’яни могли послухати бардів, які виконували народні білоруські пісні, зокрема «Дунаю, Дунаю», яка розповідає про славне минуле білорусів.

Учасники акції пройшлись пішою ходою вулицями Львова з вигуками «Жыве Беларусь!Слава Україні!».

«Понад 600 білорусів сьогодні у Львові мають право на проживання, але є більша кількість людей, яка тут проживає. Щодня у наш центр звертається по кілька осіб, які вимушено покинули країну. Спершу виїжджала молодь, тепер вже люди старші, яким по 50-70 років, проти яких у Білорусі порушені справи. Для нас важливий День білоруської військової слави, бо моя країна втрачає суверенітет», – говорить керівник Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич.

Битва під Оршею – героїчна сторінка білоруського, українського, польського, литовського народів. На початку XVI століття Московська держава висунула претензії на українські та білоруські землі, які тоді входили до складу Великого князівства Литовського.

8 вересня 1514 року відбулась переможна битва біля міста Орші на березі Дніпра, у межах сучасної Вітебської області Білорусі. Перемогу над московською армією здобуло військо під командуванням гетьмана Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського князя Костянтина Острозького.