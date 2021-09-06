Білорусь: опозиціонерку Колеснікову засудили до 11 років колонії

Мінський обласний суд оголосив вирок у справі членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колеснікової і Максима Знака. Колеснікова отримала 11 років колонії, Знак – 10 років колонії. Сторона обвинувачення просила для них по 12 років колонії.

Їх визнали винними в публічних закликах до заподіяння шкоди національній безпеці, створенні екстремістського формування і змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Процес відбувся в закритому режимі. За словами адвоката Колеснікової Володимира Пильченка, це рішення було обґрунтоване тим, що в матеріалах справи є «відомості про організацію, тактику та методи оперативно-розшукової діяльності», а вони належать до охоронюваної законом таємниці.

Усю Координаційну раду слідство визнало «екстремістським формуванням», справжньою метою створення якого була «координація протестної активності» і дій, спрямованих на захоплення влади і розпалювання ворожнечі в суспільстві.

Колеснікова і Знак, за версією слідства, закликали до захоплення державної влади з використанням засобів інформації або інтернету. У релізі прокуратури йдеться, що вони «публічно озвучували заяви про перемогу на виборах кандидата Тихановської», говорили про « втрату народом Білорусі довіри до органів влади» і закликали до страйків.

Колеснікова та Знак відігравали активну роль у масових вуличних протестах проти оголошеної владою перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 2020 року. Колеснікова стала однією із найбільш упізнаваних осіб протесту, вона входила до так званого «жіночого тріо» разом зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало.

Учасники протестів звинувачують владу у фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. У країні були порушені сотні кримінальних справ. Багатьох обвинувачених за ними білоруський правозахисний центр «Вясна» визнав політв’язнями.

Країни ЄС і США не визнають легітимними торішні вибори. Щодо низки білоруських чиновників, включно з Лукашенком, запроваджені санкції.