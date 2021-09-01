Ув’язнена білоруська опозиціонерка Колесникова увійшла до короткого списку премії ПАРЄ за права людини

Ув’язнена білоруська опозиційна діячка Марія Колесникова потрапила у шорт-лист премії імені Вацлава Гавела, яку щороку присуджує Парламентська асамблея Ради Європи за «видатні дії» на захист прав людини.

Комісія з відбору 31 серпня обрала Колесникову до трійки претендентів разом із базованою в Парижі правозахисною організацією «Репортери без кордонів» і правозахисником із Бурунді Жерменом Рукукі.

ПАРЄ назвала Колесникову «однією з трьох жінок-символів білоруської опозиції і боротьби її народу за громадянські та політичні свободи й основні права».

Номінантці, що перебуває під судом у Мінську у справі, яку США назвали сфабрикованою, на тлі репресій проти продемократичних активістів з боку авторитарного правителя Олександра Лукашенка, «перебуває під серйозною загрозою своїй безпеці і життю», заявили в ПАРЄ.

Переможця премії Вацлава Гавела за прав людини 2021 року оголосять на відкритті осіннього пленарного засідання ПАРЄ у Страсбурзі 27 вересня. Також у Празі 29 вересня буде організований захід на честь лауреата 2021 року.

Премія розміром у 60 тисяч євро присуджується щорічно з 2013 року.

Серед лауреатів минулих років – голова білоруської правозахисної організації «Весна» Олесь Беляцький, правозахисник із Баку Анар Мамедлі, російська правозахисниця Людмила Алексєєва та Оюб Тітієв, керівник офісу правозахисного центру «Меморіал» у Грозному.

Колесникова є учасницею опозиційної Координаційної ради, створеної після суперечливих виборів у Білорусі з метою сприяння мирній передачі влади.

Її затримали в Мінську у вересні 2020 року і звинуватили разом з іншим членом Координаційної ради Максимом Знаком у змові з метою захоплення влади.

Очікується, що вироки у цій справі будуть винесені 6 вересня.

І Колесникова, і Знак відкидають звинувачення. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.