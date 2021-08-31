Білорусь: вироки Колесніковій та Знаку виголосять 6 вересня

Вироки білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку мають виголосити 6 вересня.

Телеграм-канал ув’язненого політика Віктора Бабарики процитував адвоката Колеснікової Володимира Пильчанка, який заявив 31 серпня, що гучний судовий процес завершиться наступного тижня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Раніше держзвинувачення попросило 12 років колонії для учасників Координаційної ради опозиції Максима Знака та Марії Колеснікової.

Підсудних звинувачують у спробі захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, і створенні екстремістського формування.

Колеснікову затримали 8 вересня. На наступний день затримали Знака. Правозахисники визнали обох політичними в’язнями.

Колеснікова та Знак відігравали активну роль у масових вуличних протестах проти оголошеної владою перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах минулого року. Колеснікова стала одним із найбільш упізнаваних осіб протесту, вона входила до так званого «жіночого тріо» разом зі Світланою Тіхановскою та Веронікою Цепкало.

Учасники протестів звинувачують владу у фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. У країні були порушені сотні кримінальних справ. Багатьох обвинувачених за ними білоруський правозахисний центр «Весна» визнав політв’язнями.

Країни ЄС і США не визнають легітимними минулорічні вибори. Щодо низки білоруських чиновників, включаючи Лукашенка, запроваджені санкції.