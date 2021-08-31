Білорусь: звинувачення запросило для Колеснікової та Знака 12 років колонії

У Білорусі держзвинувачення попросило 12 років колонії для учасників Координаційної ради опозиції Максима Знака та Марії Колеснікової. Про це агентству БелаПАН повідомили адвокати обвинувачених.

У суді тривають дебати сторін.

Повідомлення кількох видань і телеграм-каналів про нібито вже винесений вирок Знаку і Колесніковій не відповідають дійсності, сказав в коментарі «Медиазоне» адвокат останньої Володимир Пильченко.

Закритий суд над координатором штабу колишнього глави «Белгазпромбанка» Віктора Бабарика на виборах 2020 року Марією Колесніковою і юристом штабу Максимом Знаком розпочався 4 серпня. Підсудних звинувачують у спробі захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, і створенні екстремістського формування.

Колеснікову затримали 8 вересня. На наступний день затримали Знака. Правозахисники визнали обох політичними в’язнями.

Білоруська служба Радіо Свобода зазначає, що про процес над Колесніковою та Знаком практично ніхто нічого сказати не може, оскільки всі уклали угоду про нерозголошення. Неможливо розкрити імена слідчих, подробиці звинувачення, доводи прокуратури.

Колеснікова та Знак відігравали активну роль у масових вуличних протестах проти оголошеної владою перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах минулого року. Колеснікова стала одним із найбільш упізнаваних осіб протесту, вона входила до так званого «жіночого тріо» разом зі Світланою Тіхановскою та Веронікою Цепкало.

Учасники протестів звинувачують владу у фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. У країні були порушені сотні кримінальних справ. Багатьох обвинувачених за ними білоруський правозахисний центр «Весна» визнав політв’язнями.

Країни ЄС і США не визнають легітимними минулорічні вибори. Щодо низки білоруських чиновників, включаючи Лукашенка, запроваджені санкції.