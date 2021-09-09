Російські літаки і ракети почали бойове чергування в Білорусі в той час, як Путін приймає Лукашенка в Кремлі

Для спільного бойового чергування у складі нещодавно створеного навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і сил протиповітряної оборони Білорусі та Росії приступили зенітно-ракетні й авіаційні підрозділи двох країн, повідомляє білоруське Міністерство оборони.

9 вересня на аеродромі військової частини 54804 збройних сил Білорусі в Барановичах відбувся «урочистий ритуал» початку бойового чергування для охорони повітряних кордонів так званої «союзної держави». Водночас у Гродненській області заступили на бойове чергування фахівці зенітно-ракетних військ Росії.

За даними Міністерства оборони Білорусі, метою навчально-бойового центру є підвищення професійної підготовки, вивчення нових зразків техніки, які можуть бути прийняті на озброєння білоруської армії найближчим часом, підвищення кваліфікації особового складу збройних сил Білорусі і Росії.

9 вересня у Білорусі й Росії розпочалися військові навчання «Захід-2021». Серед полігонів, де вони будуть проходити, є і два білоруських: під Барановичами і Брестом.

Тим часом, Олександр Лукашенко сьогодні проводить зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. П’ята зустріч двох політиків у 2021 році проходить у Москві.

Російське державне телебачення показало, як вони тиснуть руки і обіймаються під час зустрічі в Кремлі 9 вересня.

На початку переговорів із Путіним Лукашенко заявив, що росіяни та білоруси – це один народ.

«Ми рухаємось, як і всі цивілізовані країни, тільки разом, тільки в союзі; рідні держави, близькі народи, практично один народ, і росіяни, і білоруси походять з одного коріння», – сказав Лукашенко.

Влада Росії і Білорусі з 1999 року обговорює політичну інтеграцію двох країн. У 2019–2020 роках сторони обговорювали 31 документ, що включає в себе інтеграцію в різних сферах економіки і управління. Проєкти цих «дорожніх карт» ніколи не оприлюднювали. Жителі Білорусі раніше протестували проти інтеграції країни з Росією.