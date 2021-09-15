Американський комік на НВО висміяв Лукашенка і почав збір коштів для репресованих білорусів

Ведучий популярного телевізійного шоу Last Week Tonight на телеканалі HBO Джон Олівер уперше після пандемії повернувся у студію і присвятив цілий випуск висміюванню Олександра Лукашенка та розпочав онлайн-кампанію проти його режиму в Білорусі. Ця кампанія солідарності з білорусами називається Belarusbearforce («Білоруська ведмежа сила»). Її символ – плюшевий ведмедик, схожий на того, який скинули на Білорусь шведські активісти у 2012 році. На футболці ведмедика зображені дві картоплі та морквина посередині – «це улюблені овочі фермера Лукашенка в цілком випадковій конфігурації. Якщо вам здається, що вони схожі на щось іще, – то це говорить про вас самих», – пожартував комік.

У своїй програмі Джон Олівер закликав купувати плюшеві іграшки через вебсайт belarusbearforce.com і пообіцяв, що виручка від продажу піде на користь організаціям, які борються за свободу слова та права людини в Білорусі.

Про старт кампанії повідомив 13 вересня Франак Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Менш ніж за день були продані всі 10 000 плюшевих ведмедиків (ціною 20 доларів). Тепер вебсайт кампанії пропонує лише пожертвувати кошти на благо репресованих білорусів. Менш ніж за три дні (станом на ранок 15 вересня) вони зібрали понад 338 тисяч доларів. До заявленої кінцевої суми збору залишилося трохи більше ніж 57 тисяч доларів.

Зібрані кошти, згідно з описом збору, підуть на допомогу жертвам політичних репресій, на оплату медичних витрат, на надання правової допомоги неприбутковим організаціям, які надають стипендії та гранти журналістам.

Автор популярної програми, яка отримала 13 нагород «Еммі», Джон Олівер у майже 20-хвилинному випуску розповів, як Лукашенко править країною протягом 27 років, про репресії проти дисидентів, катування та політичні вбивства в Білорусі, а також про гомофобні й антисемітські висловлювання Олександра Лукашенка.

Британсько-американський гуморист висміяв Лукашенка за його заперечення небезпеки коронавірусу, процитувавши Олександра Лукашенка: «Тут немає вірусів ніяких. Ось ти ж не помітила, що вони літають? Я теж не бачу!» (Він сказав це журналістці під час хокейного матчу).

Олівер розповів про вироки за виявлення «плюшевого десанту» у липні 2012 року, коли плюшевих ведмедиків з парашутами скинули громадяни Швеції з літака над Мінськом із табличками «Свобода слова зараз», а також кілька хвилин присвятив зачісці Лукашенка та забороні фотографувати його з певних ракурсів.

Також Джон Олівер розповів телеглядачам свого шоу про те, як у Мінську примусово посадили літак Ryanair із журналістом Романом Протасевичем; як легкоатлетку Христину Тимановську хотіли затримати на Олімпіаді в Токіо; які вироки суд Білорусі виніс Марії Колесниковій і Максиму Знаку. Згадувалися в програмі Сергій та Світлана Тихановські.

Ведучий показав відеозапис виступу Лукашенка у Бресті перед президентськими виборами, де він вимагав, щоб люди перестали його ображати, наполягаючи на тому, що ніде у світі це не дозволено.

«У тебе дуже великий костюм, ти погано граєш у хокей, і все, що ти робиш зі своїм волоссям, не працює, блін», – сказав Олівер, вигукнувши: «Бачите? Я не в тюрмі!»

«Олександр Лукашенко – найвеличніший президент в історії Білорусі. Зокрема, тому, що він єдиний президент в історії країни», – пожартував Олівер.

Лише за перші 3 три години випуск комедійного шоу на ютубі подивилися чверть мільйона разів.

Наприкінці програми ведучий сказав: «Є один невеличкий спосіб, як ми можемо допомогти білорусам. А якщо не допомогти, то хоча б роздратувати Лукашенка. Це плюшеві ведмедики. Подивіться, у них є все, чого немає у нього: вони симпатичні, милі і повністю покриті справжньою вовною», – заявив він. І в залу опустилися плюшеві ведмедики на червоних парашутах.

Last Week Tonight with John Oliver (можна перекласти як «Сьогодні ввечері минулого тижня з Джоном Олівером») – вечірнє шоу на телеканалі HBO. Виходить із 2014 року. Ведучий програми – Джон Олівер – відомий британсько-американський телеведучий, комік, письменник, актор. Він сатирично висвітлює новини, а також політику в різних країнах світу. В одному зі свої випусків 4 роки тому він висміював кремлівського лідера Володимира Путіна Випуски шоу виходять раз на тиждень.

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