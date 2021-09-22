У них беруть участь близько 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн світу. Це найбільш масштабні військові навчання Rapid Trident за п’ятнадцять років їхньої історії. Під час навчань українські та натовські військовослужбовці відпрацювали спільні дії під час штурму «населеного пункту», захопленого «терористами».
24 вересня українські й американські десантники десантуватимуться з літака військово-транспортної авіації США.
24 вересня українські й американські десантники десантуватимуться з літака військово-транспортної авіації США.
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