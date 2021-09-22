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Спільний «бій» українських і натовських військовослужбовців на Rapid Trident-2021 (відео)

Спільний «бій» українських і натовських військовослужбовців на Rapid Trident-2021 (відео)
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Спільний «бій» українських і натовських військовослужбовців на Rapid Trident-2021 (відео)

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З 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон) тривають спільні військові навчання України з країнами НАТО Rapid Trident-2021 («Швидкий тризуб»). У них беруть участь близько 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн світу. Це найбільш масштабні військові навчання Rapid Trident за п’ятнадцять років їхньої історії. Під час навчань українські та натовські військовослужбовці відпрацювали спільні дії під час штурму «населеного пункту», захопленого «терористами». 24 вересня українські й американські десантники десантуватимуться з літака військово-транспортної авіації США.

У них беруть участь близько 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн світу. Це найбільш масштабні військові навчання Rapid Trident за п’ятнадцять років їхньої історії. Під час навчань українські та натовські військовослужбовці відпрацювали спільні дії під час штурму «населеного пункту», захопленого «терористами».
24 вересня українські й американські десантники десантуватимуться з літака військово-транспортної авіації США.

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