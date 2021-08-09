У Міноборони розповіли, як збираються озброїти новий корвет

У Міністерстві оборони України у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії надали список озброєнь, якими планують оснастити корвет класу Ada, що зараз будується в Туреччині для потреб Військово-морських сил України.

Всього українські військові хочуть отримати чотири кораблі такого класу. Так, за даними Міноборони, як ударна ракетна зброя передбачений протикорабельний ракетний комплекс Harpoon виробництва США.

Окрім цього, корвет мають озброїти зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійськими установками OTO Melara Super Rapid(76-мм) і Millennium(35-мм), а також дистанційно керованими стабілізованими кулеметами(12,7-мм) Aselsan STAMP.

Мінно-торпедне озброєння корвету складатиметься з торпедних апаратів(324-мм) з протичовновими торпедами Murene 90 Impact.

Також у Міноборони пояснили, чому будівництво корвету для України розпочалось в 2021 році, хоча, згідно зі стратегією ВМС, кораблі такого класу мають надходити у військо не раніше від 2025-2030 років.

«За світовим досвідом, термін будівництва кораблів класу «корвет» складає 3-6 років та потребує опанування його як бойової системи ще 1-2 роки і більше. Отже, повне набуття спроможностей першого корвету очікується не раніше за 2026 рік. Зважаючи на зазначене, у відповідності зі Стратегією ВМС, для забезпечення надходження корветів у ІІ етапі(2025-2030 роки – ред.), будівництво першого корабля цього класу було розпочато на І етапі», – вказано у листі.

У кінці липня міністр оборони Андрій Таран повідомив, що корвет має вийти на державні випробування у 2023 році. Будівництво відбуватиметься за формулою «50 на 50». Корпус корабля зберуть у Туреччині, а встановлювати озброєння і доводити до повної готовності хочуть вже в Україні.

Що це за техніка, як вона може змінити ситуацію в Чорному морі і чому рішення Міноборони про закупівлю частина експертів вважають помилкою, читайте в матеріалі Донбас.Реалії: Турецький корвет для України: який корабель будують для Військово-морських сил?