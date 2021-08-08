Турецький корвет для України: який корабель будують для Військово-морських сил?

Туреччина активно веде роботи з будівництва першого корвету класу Ada для Військово-морських сил України. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Андрій Таран. Спорудження корвета розділять на два етапи –корпус зберуть в Туреччині, а доводити до повної готовності планують вже на підприємстві в Україні. Державні випробування корвета, який зможе знищувати кораблі, бойові літаки і підводні човни супротивника повинні почати в 2023 році. Всього ж в українському військовому командуванні заявляють про потребу в чотирьох кораблях такого класу. Що це за техніка, як вона може змінити ситуацію в Чорному морі і чому рішення Міноборони про їхню закупівлю частина експертів вважають помилкою?

Хоча перший корвет класу Ada в складі вітчизняних ВМС повинен з'явитися тільки через кілька років, українські моряки вже могли оцінити можливості турецької розробки. Кораблі не раз брали участь в спільних навчаннях двох країн у Чорному морі. Всього в складі ВМС Туреччини є чотири таких кораблі. Останній був спущений на воду в 2017 році.

Головне озброєння на борту корвета – вісім американських протикорабельних ракет Harpoon. Зможуть встановити на корабель і українську розробку «Нептун», якщо буде доопрацьована її морська версія. Зараз ракета здатна вражати цілі на відстані до 280 кілометрів.

Корвети для України будуть мати можливість адаптуватись під усі наявні зараз види протикорабельних ракет

«Корвети – це кораблі, які будуть нести службу впродовж декількох десятків років. І за цей час, звісно, з’являться інші протикорабельні ракети, тому такі кораблі не проєктуються під конкретний головний калібр у вигляді протикорабельної ракети. Мова йде про універсальність. Корвети для України будуть мати можливість адаптуватись під усі наявні зараз види протикорабельних ракет», – пояснює експерт-оглядач інформаційної агенції Defense Express Олег Катков.



Окрім цього, на озброєнні корвета – два торпедних апарати, 76-міліметрова артилерійська установка, два бойових модуля з крупнокаліберними кулеметами і зенітно-ракетний комплекс.

Росія нашпигувала Крим авіацією. Тобто, нам потрібна дуже потужна протиповітряна і протиракетна оборона

«Чорноморський театр воєнних дій дуже маленький, а насиченість авіацією окупованого Криму є надзвичайною високою. Росія нашпигувала Крим авіацією. І, знову ж таки, у росіян близько 300 ракет в одному залпі зараз. Тобто, нам потрібна дуже потужна протиповітряна і протиракетна оборона. Навіть один корвет зможе забезпечити куполом протиповітряним і протиракетним все інше угруповання», – говорить заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.



У відповіді на запит «Донбас.Реалії», в Міністерстві оборони України зазначили, що корвет класу Ada для ВМСУ буде оснащено:

протикорабельним ракетним комплексом Harpoon(CША)

зенітно-ракетним комплексом VL MIKA

артилерійським озброєнням: середнього калібру – OTO Melara Super Rapid(76-мм), малого калібру – Millennium(35-мм), дистанційно-керованими стабілізованими кулеметами(12,7-мм) Aselsan STAMP

торпедними апаратами(324-мм) з протичовновими торпедами Murene 90 Impact

РЛС з 3D-оглядом Aselsan(Thales)

навігацією Vision Master FT, SCOUT

Довжина корабля – майже сто метрів. На палубі корвета є майданчик для посадки вертольота. Створили проєкт для роботи в Чорному і Середземному морях, де він може безперервно виконувати завдання впродовж 21 дня.

Оборонятися треба в морі від військово-морських баз противника. Тобто, зробити так, щоб противник відчував від нас загрозу

«Чорне море воно не велике. Не можна стояти у своїх територіальних водах, дивитись як росіяни блокують нам вихід до Чорного моря для Одеського хабу портового і сподіватись, що ми щось зробимо. Це абсолютно неправильний підхід. Оборонятися треба в морі від військово-морських баз противника. Тобто, зробити так, щоб противник відчував від нас загрозу. А без таких кораблів як корвет ми цього не зможемо зробити», – додає Самусь.

Водночас, відповідно до стратегії Військово-морських сил України в найближчі п'ять років головним пріоритетом на морі має бути прибережна зона, де немає потреби в застосуванні корветів.

У нас немає жодного зенітно-ракетного комплексу на флоті, жодного протикорабельного комплексу, жодного гідроакустичного комплексу і торпедних апаратів

«В нашому випадку, корвети потрібні як один з інструментів в майбутньому, в тому числі для контролю, для далеких походів, для участі в спільних операціях з країнами-партнерами і НАТО, але не в 2021 році, коли в нас немає жодного зенітно-ракетного комплексу на флоті, жодного протикорабельного комплексу, жодного гідроакустичного комплексу і торпедних апаратів. Ми намагаємось, не маючи базових можливостей, купити щось складне і дороге», – вважає голова правління ​«​Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Стратегія ВМС на першому етапі передбачає розвиток так званого «москітного флоту». У випадку України його основою мають стати патрульні катери Island. Їхня кількість вже в 2021 збільшиться до 5 одиниць. Ударні Mark VI, перший з яких очікують до кінця наступного року, а також британські ракетні катери.

«За один корвет ви отримуєте два-чотири ракетні катери. При втраті одного ракетного катера, у вас залишається ще один-два. А при втраті одного корвета у вас не залишається нічого. У вас більша кількість сил та засобів, які можуть нести більшу кількість озброєння. Чотири ракетні катери можуть нести по вісім протикорабельних ракет, а корвет – вісім. 32 ракети в залпі проти восьми», – зазначає Чмут.



Ось як в Міністерстві оборони України прокоментували рішення про початок будівництва корветів вже в 2021 році.

«За світовим досвідом, термін будівництва кораблів класу «корвет» складає 3-6 років та потребує опанування його як бойової системи ще 1-2 роки і більше. Отже, повне набуття спроможностей першого корвету очікується не раніше 2026 року. Зважаючи на зазначене, у відповідності зі Стратегією ВМС, для забезпечення надходження корветів у ІІ етапі(2025-2030 роки – ред.), будівництво першого корабля цього класу було розпочато на І етапі», – вказано у листі Міноборони.

Вартість утримання одного корвета – це 30 мільйонів доларів на рік. На сьогоднішній день спроможності України – це 100 мільйонів взагалі на Військово-Морські сили на ремонт і розвиток

Вартість корветів класу Ada для українських ВМС не розголошують, але згідно даних Міноборони, роботи за контрактом тільки в цьому році мають профінансувати на 3,8 мільярда гривень.



«Завжди буде виникати питання фінансування. Це дорога річ. Вартість утримання одного корвета – це 30 мільйонів доларів на рік. На сьогоднішній день спроможності України – це 100 мільйонів взагалі на Військово-Морські сили на ремонт і розвиток. Ніхто ж не каже, що бюджет Міністерства оборони буде збільшений в півтора-два рази. Цього не буде. А москітне угруповання це в рази менше», – переконаний ексзаступник міністра оборони України Ігор Кабаненко.



Ще однією проблемою буде інфраструктура, вважає Кабаненко. Головна військово-морська база ВМС повинна з'явиться в Очакові. Завершити її будівництво в Міноборони планують в 2024 році.

«Кажуть, що може бути для них база в Очакові. Я скажу, що з точки зору властивостей цих корветів, габаритів – це дуже обмежені умови для базування корветів. Там є особливості, там є можливість посадки на мілину. Для них треба створювати умови в порту «Південний» або в Одесі, або в «Чорноморську». А там нічого немає на сьогоднішній день», – резюмує Кабаненко.

Ми не можемо нормально укомплектувати екіпажами навіть ті катери і кораблі, які в нас зараз є

Повний екіпаж турецьких корветів налічує понад сто осіб. За даними, які озвучив генеральний консул України в Стамбулі, зараз Київ розраховує на два таких корабля.

Всього ж, військові хотіли б отримати чотири корвети і забезпечити їх особовим складом, на думку експертів, також буде непросто.

«Ми не можемо нормально укомплектувати екіпажами навіть ті катери і кораблі, які в нас зараз є, а маємо знайти десь ще плюс двісті моряків – кваліфікованих, компетентних, мотивованих, які готові працювати з західною технікою, з західним озброєнням, щоб експлуатувати ці корвети. У нас екіпажі двох Island недоукомплектовані, а там всього по 20 посад», – каже Тарас Чмут.



Будувати перший корвет для України повинні за формулою 50 на 50 в Туреччині та Україні. Державні випробування техніки планують розпочати в 2023 році. Всі ж наступні кораблі цього класу, за словами міністра оборони, будуватимуть виключно на вітчизняних підприємствах.