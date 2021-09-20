У церемонії урочистого відкриття взяли участь представники Командування Сухопутних військ ЗС України, Оперативного командування «Схід», представники Збройних сил США та країн-партнерів.



У навчаннях беруть участь військові з 15 країн світу: України, США, Великої Британії, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Йорданського Королівства, Литви, Молдови, Німеччини, Пакистану, Польщі, Румунії та Туреччини. Також у маневрах братиме участь особовий склад Литовсько-польсько-української бригади.



Навчання за участі близько 6000 військових триватимуть до 1 жовтня.