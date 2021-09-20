Росія повідомила про початок навчань у Чорному морі

20 надводних кораблів і суден Чорноморського флоту Росії вийшли у Чорне море з пунктів базування в окупованому Севастополі та Росії для проведення навчань з виконанням ракетних і артилерійських стрільб. Про це повідомила пресслужба російського флоту.

В навчаннях задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні та рятувальні судна, літаки та вертольоти морської авіації, а також ППО Чорноморського флоту Росії.

За даними російського командування, на початковому етапі навчань моряки «відпрацювали вихід кораблів з пунктів базування з форсуванням мінного району за заздалегідь протраленої смузі, а також спільне маневрування в різних ордерах при проходженні районів інтенсивного судноплавства».

Під час навчань заплановані ракетні та артилерійські стрільби.

«Крім того, вони відпрацюють тралення, морський бій, пошук і знищення підводного човна, виявлення і нанесення удару по береговому командному пункту, протиповітряну оборону», – заявили російські військові.

Про старт навчань у Росії оголосили на тлі початку українсько-американських маневрів «Репід Трайдент» на Львівщині.