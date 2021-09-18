Військове командування заявило про готовність підрозділів ЗСУ до навчань «Репід Трайдент»

Командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомило, що військові підрозділи готові до проведення навчань «Репід Трайдент», які розпочнуться наступного тижня.

Згідно з повідомленням, військове командування та керівництво навчань перевірили хід бойового злагодження однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ та готовність до проведення багатонаціональних навчань підрозділів Нацгвардії, Держприкордонслужби та Військової служби правопорядку.

«Також була перевірена готовність до навчань апарату керівництва «Репід Трайдент-2021», командного пункту окремої механізованої бригади та об’єктів полігона. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки механізовані підрозділи за підтримки артилерії відпрацювали тактичні дії під час наступу», – йдеться в повідомленні.

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Українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2021», в яких візьмуть участь 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів, розпочинаються 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон).