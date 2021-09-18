Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Військове командування заявило про готовність підрозділів ЗСУ до навчань «Репід Трайдент»

Українсько-американські навчання «Репід Трайдент» розпочинаються 20 вересня на Яворівському полігоні

Командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомило, що військові підрозділи готові до проведення навчань «Репід Трайдент», які розпочнуться наступного тижня.

Згідно з повідомленням, військове командування та керівництво навчань перевірили хід бойового злагодження однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ та готовність до проведення багатонаціональних навчань підрозділів Нацгвардії, Держприкордонслужби та Військової служби правопорядку.

«Також була перевірена готовність до навчань апарату керівництва «Репід Трайдент-2021», командного пункту окремої механізованої бригади та об’єктів полігона. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки механізовані підрозділи за підтримки артилерії відпрацювали тактичні дії під час наступу», – йдеться в повідомленні.

Читайте також:Зеленський дав «зелене світло» для допуску іноземних військових в Україну для навчань

Українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2021», в яких візьмуть участь 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів, розпочинаються 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон).

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG