Росія проводить на полігоні Опук в окупованому Криму артилерійські навчання

У Криму на полігоні Опук російські військові проводять артилерійські навчання з відпрацюванням бойових стрільб, повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

«Екіпажі бойових машин відпрацюють вихід у позиційні райони для підготовки та проведення стрільб, зміну, інженерне обладнання і маскування вогневих позицій після виконання бойових стрільб. До навчання залучено понад 300 військовослужбовців, задіяно близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню «Град-М», гаубиці «Мста-Б» і Д-30», – сказано в повідомленні.

Росія з 9 серпня проводить у Криму масштабні військові навчання, які завершаться завтра, 15 вересня.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Вашингтона розповів про десятки тисяч російських військових, які зараз дислоковані в окупованому Криму.

Навесні Україна і її західні союзники говорили про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії поблизу східних кордонів України, а також в Криму, на Чорному та Азовському морях. Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не має викликати занепокоєння інших країн.

22 квітня Міноборони Росії провело в Криму «міжвидові навчання», на які прибув глава російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному та Західному військових округах і відведення військ у місця їхньої постійної дислокації.