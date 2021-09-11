Окупаційна влада Криму заперечує блокування смартфонів компанії Xiaomi на півострові

Москва і окупаційна влада Криму заперечують блокування смартфонів компанії Xiaomi у кримських користувачів, про яке раніше повідомляли в соцмережах. Як заявив російському інформагентству ТАСС російський міністр внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму Михайло Афанасьєв, чиновники поки не стикались із обмеженнями та не володіють такою інформацією.

«У мене телефон [Xiaomi] працює нормально, ви мені додзвонилися. Поки такої інформації у нас не було. Матимемо на увазі, зараз придивимося до ситуації», – сказав Афанасьєв.

Як повідомляє російське інформагентство ТАСС «опитані власники смартфонів Xiaomi в Криму також не відчувають на собі труднощів із використанням пристроїв».

11 вересня у мережі почала з’являтися інформація про те, що компанія Xiaomi почала віддалено блокувати свої смартфони в Криму та інших регіонах – Кубі, Сирії, Ірані, Північній Кореї, Судані, куди заборонений експорт її продукції. Зокрема, вказувалося, що пристрої перестали коректно працювати, були повідомлення про появу на екранах напису: «Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на території, на якій ви намагалися його активувати».

На сайті Xiaomi в розділі щодо умов продажу є перелік регіонів, серед яких вказано і Крим, куди техніку компанії не можна експортувати.

Через санкції жителям Криму закритий доступ до програм із магазину додатків Google Play market (як платних, так і безкоштовних) для пристроїв з операційною системою Android, заблоковане звантаження додатків із магазину App Store американської компанії Apple, заблоковані акаунти розробників мобільних додатків Google Play і немає доступу до сервісів Google Apps, Google AdSense і Google Analytics.