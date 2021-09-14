Суд у Празі заарештував росіянина – учасника окупації Криму

Суд у столиці Чехії Празі 14 вересня відправив під арешт громадянина Росії, учасника окупації Криму Олександра Франчетті, екстрадиції якого домагається Україна.

Росіянин назвав це рішення «кроком до фашизму».

Раніше дочка Франчетті, яка живе в Чехії, повідомила російським ЗМІ, що батька не екстрадуватимть в Україну. Вочевидь, вона мала на увазі сьогоднішнє засідання суду про запобіжний захід. Сам розгляд питання про екстрадицію ще попереду.

Напередодні Офіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Чехії за запитом України через участь в окупації Криму.

В ОГП додали, що звернулися до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та Севастополя про видачу цього громадянина Росії.

«Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» і «Северный ветер» (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

12 вересня про затримання Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомили російські державні ЗМІ.

13 вересня у МЗС України Радіо Свобода підтвердили цю інформацію, заявивши, що українська сторона «нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні».

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.