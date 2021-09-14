Любов, «самооборона», розчарування. Хто такий Олександр Франчетті

12 вересня в аеропорту Праги був затриманий Олександр Франчетті ‒ російський громадянин, якого підозрюють в участі в «самообороні» Севастополя. За інформацією джерел чеських ЗМІ в місцевій поліції, Франчетті був заарештований за запитом України, де його підозрюють в участі в незаконних збройних формуваннях. Журналісти Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода, розповідають, чим відомий Олександр Франчетті в Севастополі та яка була його роль у подіях 2014 року.

У вересні 2014 року на вулицях Севастополя з’явилися листівки з закликом: «А де ви були в лютому-березні 2014 року?». На листівках був зображений короткострижений молодий чоловік з екзотичним прізвищем та по батькові: Франчетті Олександр Станіславович.

У той час російська влада Севастополя оголосила про проведення перших муніципальних виборів. Колишній учасник міської «самооборони» Олександр Франчетті балотувався в Нахімовському районі як самовисуванець.

Франчетті обіцяв своїм виборцям повернути на Північну сторону відділення пенсійного фонду, боротися з «чорними» археологами, й організувати у дворах жителів «центри дозвілля» з безкоштовними гуртками та секціями для дітей.

Утім, обіцянки не дуже вразили севастопольського виборця, і вибори Олександр Франчетті програв, набравши трохи більше ніж 1% голосів.

Саша Оленєв із Воронежа

Із публічних джерел відомо, що Олександр Франчетті народився у Воронежі у 1973 році. В середині 90-х молодий росіянин емігрував до Чехії, де упродовж багатьох років працював тренером в одному з фітнес-центрів міста. До 2013 року Олександр вже мав у Чехії дозвіл на проживання. У Чехії живе його дочка Діа, яка в коментарі російському телеканалу «Звезда» говорила, що Франчетті «дуже любить Чехію та Прагу».

Варто зазначити, що Франчетті ‒ це, найімовірніше, не оригінальне прізвище колишнього севастопольського «самооборонця». При народженні Олександр мав прізвище Оленєв. Як вдалося з'ясувати проєкту Крим.Реалії​, його рідна сестра Яна Оленєва досі живе у Воронежі, а в старому профайлі Франчетті у «ВКонтакте» він був підписаний як Олександр Ол.

Окрім того, свою сторінку в фейсбуці Франчетті теж перейменував і повернув прізвище, отримане при народженні.

За інформацією Олександра Молохова, голови юридичної групи з міжнародних питань постпредства Криму при президенті Росії, Франчетті ‒ це не псевдонім. Уже живучи в Чехії, Олександр одружився і взяв прізвище своєї колишньої дружини.

Одна зустріч у пельменній

У Севастополі ж Олександр Франчетті опинився «через любов», розповідав він в одному зі своїх інтерв'ю. 25 лютого 2014 року він приїхав до Криму потягом із Воронежа, щоб «охороняти свою дівчину», яка жила в Криму.

З представниками місцевої «самооборони», за його словами, він зустрівся в одній із севастопольських пельменних на вулиці Леніна, а вже 28 лютого Франчетті вийшов на своє перше «бойове чергування».

За ці три дні, говорив Олександр, він встиг сформувати й очолити окрему розвідувальну групу «Північний вітер», яка, за його словами, працювала в лісах Севастополя і щодня обстежувала газогони та лінії електропередач на Північній стороні міста.

Ми займалися запобіганням проникненню різних банд на територію Севастополя, наглядом за лісом, пошуком схронів

«Наша група – це лісники. Насправді – це слідопити, які вміють читати ліс. Ми займалися запобіганням проникненню різних банд на територію Севастополя, наглядом за лісом, пошуком схронів», – розповідав Франчетті на відео, розміщеному на своєму каналі в ютубі.

Про участь Олександра в подіях лютого-березня 2014 року розповідав або він сам, або близькі до нього люди. Зазвичай про свою роль у міській «самообороні» Франчетті розповідав у численних інтерв'ю місцевим ЗМІ, або на своєму ютуб-каналі, який він вів під псевдонімом Олександр Дзалаті.

Розповідаючи про свій досвід служби в «самообороні», Франчетті регулярно згадує епізод із виявленням поблизу Чорноріченського каньйону – неподалік від водосховища – диверсійної групи, яка намагалася потрапити на територію Севастополя. Подробиці цієї операції невідомі. Франчетті говорив лише те, що всі відомості щодо «диверсантів» були передані в штаб Чорноморського флоту Росії.

Разом із тим у публічних джерелах кореспонденту не вдалося знайти жодної інформації про затримання диверсантів в околицях Севастополя в лютому-березні 2014 року.

Франчетті розповідав, що група «Північний вітер» складалася з 12 осіб, однак у публічних джерелах у різний час фігурували лише три прізвища: севастополець Федір Вєтров, який жив у Москві, луганчанин Ігор Павліненко та громадянин Сербії Деян Берич.

Сербський друг із «ДНР»

На останньому варто зупинитися докладніше. Уже після анексії Криму Берич поїхав до Донецька, де брав участь у бойових діях на стороні проросійських бойовиків. Про нього регулярно робили сюжети російські федеральні ЗМІ, а два роки тому Берича побачили в пулі журналістів на пресбрифінгу Марії Захарової. Тоді в російському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що Берич акредитований у МЗС Росії як кореспондент видання PolitRussia.

Судячи з його акаунта «ВКонтакте», зараз Берич живе в Москві, де володіє магазином рибальського приладдя, яке йому постачають із Сербії.

Франчетті називає Берича своїм близьким другом. Більше того, саме Берич стає причиною конфлікту «самооборонівця» з російською владою Севастополя. Так, у 2015 році колишній російський «губернатор» Севастополя Сергій Меняйло відмовився клопотати про надання сербу російського громадянства.

За словами Франчетті, Меняйло в його присутності назвав Берича найманцем. Після цього Франчетті неодноразово критикував колишнього севастопольського «градоначальника».

Вибори та мордобій

Багато учасників «самооборони», інші активісти після подій «русской весны» опинилися не при справах. І Франчетті тут не виняток

«Багато учасників «самооборони», інші активісти після подій «русской весны» опинилися не при справах. І Франчетті тут не виняток, – говорить проєкту Крим.Реалії проросійський активіст Ленур Усманов, який добре знайомий із Франчетті. – Я знаю його як дуже хорошу, чуйну людину, його наша влада просто залишила за бортом».

Після програних у 2014 році виборів Франчетті практично не брав участі в місцевій політиці. Якийсь час він був громадським помічником ексдепутата підконтрольних Москві Закзборів міста Ольги Хомякової, однак пізніше відмовився від цієї посади.

При цьому Франчетті залишався співзасновником громадської організації «Севастопольська оборона», в яку входило багато колишніх учасників парамілітарних структур міста. Напередодні виборів до Держдуми Росії у 2016 році серед колишніх учасників «самооборони» стався розкол, згадує співрозмовник проєкту Крим.Реалії, наближений до Закзборів, який просив не називати його імені «через чутливість теми».

Тоді частина колишніх «самооборонівців», в тому числі Франчетті, підтримувала «Единую Россию», а інша частина ‒ ДНД «Рубіж» та «Беркут». Тоді, за словами нашого джерела, дві групи сильно конфліктували між собою, зривали плакати й заходи опонентів. «Іноді доходило навіть до мордобою», – резюмував наш співрозмовник.

Кореспондент Крим.Реалії упродовж дня намагався зателефонувати в організацію «Самооборона Севастополя», однак за вказаними номерами ніхто не відповів.

«З'їдений революцією»

Ленур Усманов стверджує, що з 2014 року Франчетті жив між Севастополем і Прагою. Виїжджаючи до Чехії на декілька місяців, він регулярно повертався до Криму. Часто він приїжджав із конкретними інвестиційними проєктами, намагався залучити чеський бізнес, вкладати гроші в Севастополь, згадує активіст.

Утім, за словами Усманова, ні в уряді Криму, ні в уряді Севастополя пропозиціями Франчетті жодного разу не зацікавилися.

Станом на 2017 рік, Олександр регулярно розміщував у соцмережах рекламу фітнес-тренувань у Празі, де вказував номер свого телефону та адресу спортзалу. Записуватися на заняття він закликав і жінок, і чоловіків.

Де працював Олександр Франчетті, коли перебував у Севастополі, Усманов відповісти не зміг, додавши, що вони практично не обговорювали особисте життя один одного.

«Єдине, що я точно знаю: він у Севастополі будував дім і планував врешті-решт остаточно перебратися сюди з Праги. Говорив, що тут йому комфортніше», – сказав Усманов.

Разом із тим, якщо аналізувати зміст роликів Франчетті в ютубі, його риторика у ставленні до російської влади стрімко змінювалася в гірший бік.

Мені соромно. Мені дуже соромно за цього президента, якого якось хтось обирає. Я, щоправда, не знаю, хто

«Мені соромно. Мені дуже соромно за цього президента [Путіна], якого якось хтось обирає. Я, щоправда, не знаю, хто. За останні рік-два я не зустрів жодної людини, яка б за нього голосувала», – сказав Франчетті в ролику від 2 квітня 2020 року.

Те, що Франчетті був «дещо розчарований» підсумками «русской весны», підтверджує і Олександр Молохов. За його словами, Франчетті виявився «типовим героєм революції», якого «вона ж і з’їла».

Сьогодні участь у цій «революції» може закінчитися для Олександра Франчетті екстрадицією в Україну, де йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.