У Празі затримали росіянина, нагородженого медаллю «За повернення Криму» – ЗМІ

В аеропорту Праги був затриманий російський громадянин Олександр Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на посольство Росії в Чехії.

«Поліція Чехії підтвердила нам факт затримання в празькому аеропорту громадянина Росії Олександра Франчетті. На даний час до місця затримання прямує представник консульського відділу посольства Росії для надання необхідної консульської допомоги. Російські дипломати перебувають у контакті з представниками чеської влади і родичами затриманого», – сказав ТАСС речник дипломатичного представництва Микола Брякін.

Чеська поліція офіційно не повідомляє про затримання Франчетті. Українські правоохоронні органи також поки що не відреагували на цю подію.

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.