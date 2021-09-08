Іще один чех отримав 20 років ув’язнення за участь у війні проти України

Іще один громадянин Чехії був засуджений до 20 років позбавлення волі у в’язниці посиленого режиму за участь у російській гібридній агресії проти України на Донбасі.

27-річний Лукаш Новачек був обвинувачений у «терористичному нападі», вирок йому виніс Крайовий суд у місті Плзень 7 вересня, повідомляють чеські ЗМІ. Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений.

За матеріалами справи, Новачек вирушив на окуповану частину Донбасу в липні 2015 року і перебував там до лютого 2016-го зі свідомою метою взяти участь у бойових діях проти українських військ із метою відірвати цю територію від решти України. Там він пройшов військове навчання, отримав зброю і спорядження і виконував такі завдання, як розвідка, несення варти й патрулювання, а також брав участь у боях із українськими військами «з наміром спричинити їм поранення чи смерть»

Новачек визнав, що їздив до України і жив там у казармах серед бойовиків. Але він твердив, що не брав участі в бойових операціях. Він твердив, що поїхав на окуповану частину Донбасу, щоб бути там із «Наташею», з якою познайомився в соцмережах, а коли його почали переконувати вступити в «армію Новоросії», не погодився і став цивільним працівником угруповання «ДНР», працюючи на кухні.

Але доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону, в яких він показаний у військовому однострої й зі зброєю. В одному з відео чоловік, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає російським журналістам, що хотів воювати проти «українських фашистів».

Новачек твердив, що однострій мав позичений, а заяву на відео зробив нібито за гроші. Відеозаписи з поля бою в його мобільному телефоні він пояснював тим, що позичив його знайомому. А в соцмережах, заявляв чоловік, він видавав себе за вояка, щоб не виглядати як дурень, який поїхав на схід України, щоб чистити картоплю. Суд не погодився з його твердженнями і натомість визнав докази його провини достатніми.

Раніше того ж дня, 7 вересня, суд у столиці Чехії Праги виніс такий самий вирок у 20 років позбавлення волі іншому громадянинові країни, який теж брав участь у бойових діях на Донбасі проти України. Але цей чех, Їржі Урбанек, був засуджений заочно: він перебуває в розшуку і, як вважають, живе нині в окупованому Донецьку.

Це в Чехії не перший такий випадок. У Чехії вже відбулося, далі відбувається чи готується кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, або які підтримували таку участь.

Частина таких вироків теж винесена заочно: засуджені, найімовірніше, переховуються на окупованій частині Донбасу.

Зокрема, в липні апеляційний суд підвищив до 21 року позбавлення волі покарання громадянинові Білорусі Олексієві Фадєєву, який легально живе в Чехії і був засуджений 2020 року до 4,5 років позбавлення волі за участь у війні проти України на Донбасі. Як вирішила апеляційна інстанція, первісний вирок недостатньо точно визначив провину Фадєєва, засудивши його тільки за «участь в організованому злочинному угрупованні», але не знайшовши підстав засудити його і за «терористичний напад». Відтак апеляційний суд додав і це обвинувачення.

На початку червня Міський суд столиці Чехії Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі громадянина країни, 32-річного Мартіна Кантора, який іще кілька років тому вирушив на схід України воювати на боці російських гібридних сил. Його судили заочно: як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині сходу України. Суд визнав його винним за статтями Кримінального кодексу Чехії про «терористичний напад» і про «участь у терористичній групі». Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений.

Наприкінці квітня в Чехії в різних місцях країни поліція провела операцію в межах кримінальної справи, пов’язаної з залученням чеських громадян до участі в боях на Донбасі проти України.

П’ять осіб були затримані і обвинувачені в терористичному нападі, участі в терористичній групі, фінансуванні тероризму і підтримці й пропаганді тероризму. Троє з них арештовані – це Іван Кратохвіл, керівник воєнізованого угруповання «Чехословацькі воїни запасу за мир» і колишній підполковник чеської армії, а також член цієї групи Мілош Оурецький і православний священник (Православної церкви Чеських земель і Словаччини) Пржемисл Іван Гадрава, відомий, як пишуть чеські ЗМІ, своєю проросійською орієнтацією. Також серед затриманих – начальниця штабу групи Андреа Крулішова.

За даними обвинувачення, затримані або самі якийсь час воювали на Донбасі проти України, або готувалися самі й готували десятки інших чеських громадян до таких дій, а також збирали кошти, щоб фінансувати такі поїздки.

У грудні 2020 року вирок у 15 років позбавлення волі винесли неназваному 45-річному громадянинові Чехії – теж заочно. Як вважають, чоловік і досі перебуває на сході України в окупованій частині Донецької області. Його визнали винним у «терористичному нападі». Чеський Кримінальний кодекс передбачає покарання за тероризм не тільки проти Чехії чи міжнародної організації, а й проти інших держав.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок підтвердив 2020 року Верховний суд Чехії.

Також трирічний умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня 2020 року громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні того ж року празький Верховний суд змінив вирок Кафці з умовного на реальний.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.