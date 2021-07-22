Чехія: білорусові, засудженому на 4,5 роки за участь у війні проти України на Донбасі, збільшили вирок до 21 року ув’язнення

У Чехії Вищий суд у Празі в апеляційній інстанції підвищив покарання громадянинові Білорусі, який легально живе в Чехії і був засуджений 2020 року до 4,5 років позбавлення волі за участь у війні проти України на Донбасі.

Тоді і захист засудженого Олексія Фадєєва, і обвинувачення заявили, що оскаржать вирок, який до завершення апеляційного процесу не набув чинності.

Як вирішив нині апеляційний сенат Вищого суду в Празі, суд першої інстанції, Празький міський, виносячи 2020 року первісний вирок, недостатньо точно визначив провину Фадєєва, засудивши його тільки за «участь в організованому злочинному угрупованні», але не знайшовши підстав засудити його і за «терористичний напад». Відтак апеляційний суд додав і це обвинувачення, а ще визначив Фадєєву виняткове покарання: через його участь в організованих злочинних угрупованнях верхня межа терміну була підвищена на третину.

Таким чином, Олексій Фадєєв засуджений до 21 року позбавлення волі. Також йому присуджене вислання з Чехії на необмежений термін (первісний вирок, крім 4,5 років ув’язнення, присудив йому також вислання на 4 роки). Обвинувачення при розгляді справи в першій інстанції просило для нього 15 років позбавлення волі і вислання на необмежений термін.

Вирок після рішення апеляційної інстанції набув чинності. На нього ще можна подати касаційну скаргу до Верховного суду Чехії.

Кримінальний кодекс Чехії визначає «терористичний напад» як злочин, скоєний проти Чехії з метою зашкодити її конституційному ладові, чи проти міжнародної організації, – але при цьому чеське право надає захист від терористичних дій і іноземним державам.

Згідно з обвинувальним висновком, Фадєєв неодноразово відвідував окуповану частину Донецької області між 2014 і 2016 роками, дістаючись туди через російський Ростов-на-Дону, «з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України». Прокурор стверджував, що чоловік сам отримував зброю в угрупованні «ДНР» і брав участь у виконанні різних воєнних завдань у лавах так званої «республіканської гвардії» цього угруповання – він не тільки займався патрулюванням, а й брав активну участь у боях проти українських військ, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України, заявило обвинувачення.

Фадєєв у своєму кінцевому слові на суді першої інстанції 2020 року заявляв, що участі безпосередньо в боях проти «націоналістів» не брав – лише в допоміжних заходах. На суді він визнав участь у вартуванні і патрулюванні зі зброєю в руках, але твердив, що стріляв зі зброї тільки під час навчання на стрільбищі.

Як стверджував тоді Фадєєев, він також нібито не знав, що діяльність угруповання «ДНР» суперечить Конституції України. Також він стверджував, що його не цікавило, з яких джерел фінансується «республіканська гвардія ДНР».

Раніше в перебігу судових слухань Фадєєв заявляв, що їздив на окуповану частину Донбасу, щоб допомогти тамтешнім людям захищатися від «українських фашистів» і «націоналістів». Його адвокат, зі свого боку, твердив на захист свого клієнта, що, мовляв, Конституцію України порушила сама українська армія.

Останнім часом Фадєєв уже перебуває в ув’язненні в Чехії, засуджений за інший кримінальний злочин.

Це в Чехії не перший такий випадок. У Чехії вже відбулося, далі відбувається чи готується кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, або які підтримували таку участь.

Зокрема, на початку червня Міський суд столиці Чехії Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі громадянина країни, 32-річного Мартіна Кантора, який іще кілька років тому вирушив на схід України воювати на боці російських гібридних сил. Його судили заочно: як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині сходу України. Суд визнав його винним за статтями Кримінального кодексу Чехії про терористичний напад і про участь у терористичній групі. Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений.

Як заявив суддя, вина обвинуваченого була доведена понад усі сумніви. Про неї свідчить листування Кантора з його друзями, в якому він досить послідовно описує своє перебування на сході України, ці дані також підтвердили свідки.

За даними обвинувачення, Кантор дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні «ЛНР», вивчився на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків «звання сержанта» і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків «нагороду».

Як повідомив прокурор, Кантор, зокрема, у складі ДРГ особисто брав участь у встановленні мін і «розтяжок» біля лінії розмежування.

Його адвокат заявляв, що провина його підзахисного не доведена жодним доказом, і його мають виправдати.

Наприкінці квітня в Чехії в різних місцях країни поліція провела операцію в межах кримінальної справи, пов’язаної з залученням чеських громадян до участі в боях на Донбасі проти України.

П’ять осіб були затримані і обвинувачені в терористичному нападі, участі в терористичній групі, фінансуванні тероризму і підтримці й пропаганді тероризму. Троє з них арештовані – це Іван Кратохвіл, керівник воєнізованого угруповання «Чехословацькі воїни запасу за мир» і колишній підполковник чеської армії, а також член цієї групи Мілош Оурецький і православний священник (Православної церкви Чеських земель і Словаччини) Пржемисл Іван Гадрава, відомий, як пишуть чеські ЗМІ, своєю проросійською орієнтацією. Також серед затриманих – начальниця штабу групи Андреа Крулішова.

За даними обвинувачення, затримані або самі якийсь час воювали на Донбасі проти України, або готувалися самі й готували десятки інших чеських громадян до таких дій, а також збирали кошти, щоб фінансувати такі поїздки.

У січні в місті Плзень почався процес над 27-річним громадянином Чехії на ім’я Лукаш Новачек, якого обвинувачують у тероризмі: він у 2015–2016 роках воював проти України в лавах російських гібридних сил на Донбасі. Сам він твердить, що поїхав на окуповану частину Донбасу, щоб бути там із «Наташею», з якою він познайомився в соцмережах, а коли його почали переконувати вступити в «армію Новоросії», не погодився і став цивільним працівником угруповання «ДНР», працюючи на кухні.

Але доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону, в яких він показаний у військовому однострої й зі зброєю. В одному з відео чоловік, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає, що хотів воювати проти «українських фашистів».

У грудні 2020 року вирок у 15 років позбавлення волі винесли неназваному 45-річному громадянинові Чехії – але заочно. Як вважають, чоловік і досі перебуває на сході України в окупованій частині Донецької області. Його визнали винним у «терористичному нападі». Чеський Кримінальний кодекс передбачає покарання за тероризм не тільки проти Чехії чи міжнародної організації, а й проти інших держав.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок підтвердив 2020 року Верховний суд Чехії.

Також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня 2020 року громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні того ж року празький Верховний суд змінив вирок Кафці з умовного на реальний.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.