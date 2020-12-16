У Чехії обвинувачують у тероризмі учасника боїв проти України на Донбасі

У Чехії обвинувачують у тероризмі 26-річного громадянина країни, який у 2015–2016 роках воював проти України в лавах російських гібридних сил на Донбасі, повідомляє чеський щоденник Právo.

За злочин «терористичного нападу», в якому обвинувачують чоловіка на ім’я Лукаш Н., чеський кримінальний кодекс передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі в разі визнання винним. Прокурор пропонує покарання в 16 років позбавлення волі, пише видання, кореспондент якого мав можливість ознайомитися з документами суду.

За даними обвинувачення, чоловік перебував на Донбасі з липня 2015-го до лютого 2016 року. Там він пройшов військове навчання, отримав зброю і спорядження і виконував такі завдання, як розвідка, несення варти й патрулювання, а також брав участь у боях із українськими військами «з наміром спричинити їм поранення чи смерть».

За словами прокурора Мартіна Білого, обвинувачений робив це все свідомо. Угруповання, які діють на сході України, каже прокурор, можна схарактеризувати як квазівійськові організовані угруповання, спрямовані на послідовне, організоване і тривале здійснення насильницьких кримінальних дій, які за своїм характером відповідають визначенню «терористичного нападу» за чеським законодавством.

Доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону. В одному з відео чоловік, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає, що хотів воювати проти «українських фашистів».

Газета, статтю якої також передрукував новинний сайт Novinky.cz, не уточнює, де відбувається суд. Раніше чеські засоби інформації і офіційні сайти повідомляли про висунене обвинувачення в терористичному нападі чехові, який воював на Донбасі проти України в 2015–2016 роках, у місті Чеське Будєйовіце. Процес над ним почався там іще в липні.

Це в Чехії не перший такий випадок.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок недавно підтвердив Верховний суд Чехії.

Також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні 2020 року празький Верховний суд змінив з умовного на реальний вирок Павелу Кафці.

Крім того, в вересні вже до 4,5 років ув’язнення засудили громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який має право на постійне мешкання в Чехії. Вирок передбачає після відбуття покарання також видворення з Чехії на 4-річний термін. Його теж обвинувачували в «терористичному нападі», але врешті визнали винним в «участі в організованому злочинному угрупованні», що є менш серйозною статтею. В цій справі обидві сторони заявили про намір оскаржити вирок.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.

Як заявляв понад рік тому посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.