У Чехії учасника бойових дій на Донбасі проти України заочно засудили на 20 років

У Чехії міський суд столиці Праги засудив до 20 років ув’язнення у в’язниці посиленого режиму за участь у терористичній групі громадянина країни 48-річного Їржі Урбанека, який воював в Україні в лавах російських гібридних сил. Вирок винесений заочно – чоловік перебуває в розшуку. Його адвокат, який теж не мав контакту зі своїм підзахисним, залишив за собою право оскаржити вирок, який іще не набув чинності.

Як стверджує обвинувачення, Урбанек, із позивним Бегемот, виїхав до України 2015 року і брав участь в операціях російських гібридних сил принаймні до кінця січня 2018 року. Як випливає з його повідомлень у соцмережах, там він не тільки копав шанці чи стояв на постах, а й брав участь безпосередньо в боях проти українських військ, зокрема в Мар’їнці, Спартаку чи Красногорівці – містах чи селищах неподалік нині окупованого Донецька, – в однострої угруповання «ДНР».

Обвинувачення попросило 20-річного вироку, призначений для Урбанека адвокат не погодився, поставивши під сумнів доказовість дописів підсудного в соцмережах. Суд пристав на позицію обвинувачення, визнавши докази його провини достатніми. Як заявила суддя, Урбанек добре усвідомлював протиправність своїх дій, і для суду не потрібні докази, що він сам у когось стріляв – уже сама учать у таких діях робить із нього виконавця злочинного акту.

Мати і брат засудженого відмовилися свідчити цього дня в суді, але в матеріалах справи є їхні свідчення, які вони давали поліції і в яких вони підтвердили, що знають про перебування Урбанека в Україні.

Також знайомство на Донбасі з Урбанеком як із учасником російських гібридних сил у 2015–2016 роках підтвердив іще один чех, якого нині теж судять за аналогічним обвинуваченням і який заперечує свою провину, Лукаш Новачек.

За повідомленнями чеських агентств, Їржі Урбанек є кримінальником-рецидивістом: раніше уже був засуджений у Чехії загалом 13 разів, зокрема за маєткові шахрайства, крадіжки тощо.

Іще 2018 року Урбанек розповідав про своє членство в «регулярних військових силах» угруповання «ДНР» журналістам програми Радіо Свобода Донбас.Реалії. Він твердив, що при цьому «не перебуває в якихось організованих злочинних угрупованнях», «ніяких злочинів не скоював» і чеської поліції «не боїться».

2020 року Урбанек і його спільник у Донецьку, теж чех Павел Ботка заявили в інтернеті, що вже не воюють, прийняли, мовляв, іслам і тепер продають у Донецьку меблі однієї з чеських меблевих фірм.

Як випливає з заяв їх самих і представників фірми, меблі, ймовірно, завозять у Донецьк із Росії через непідконтрольну Києву ділянку кордону, тобто з порушенням закону.

Сама ця фірма після численних звернень зняла зі свого сайту повідомлення про цей магазин, який до середини 2020 року був перелічений на ньому в списку магазинів компанії у країнах світу.

Це в Чехії не перший такий випадок. У Чехії вже відбулося, далі відбувається чи готується кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, або які підтримували таку участь.

Зокрема, в липні апеляційний суд підвищив до 21 року позбавлення волі покарання громадянинові Білорусі Олексієві Фадєєву, який легально живе в Чехії і був засуджений 2020 року до 4,5 років позбавлення волі за участь у війні проти України на Донбасі. Як вирішила апеляційна інстанція, первісний вирок недостатньо точно визначив провину Фадєєва, засудивши його тільки за «участь в організованому злочинному угрупованні», але не знайшовши підстав засудити його і за «терористичний напад». Відтак апеляційний суд додав і це обвинувачення.

На початку червня Міський суд столиці Чехії Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі громадянина країни, 32-річного Мартіна Кантора, який іще кілька років тому вирушив на схід України воювати на боці російських гібридних сил. Його судили заочно: як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині сходу України. Суд визнав його винним за статтями Кримінального кодексу Чехії про терористичний напад і про участь у терористичній групі. Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений.

Наприкінці квітня в Чехії в різних місцях країни поліція провела операцію в межах кримінальної справи, пов’язаної з залученням чеських громадян до участі в боях на Донбасі проти України.

П’ять осіб були затримані і обвинувачені в терористичному нападі, участі в терористичній групі, фінансуванні тероризму і підтримці й пропаганді тероризму. Троє з них арештовані – це Іван Кратохвіл, керівник воєнізованого угруповання «Чехословацькі воїни запасу за мир» і колишній підполковник чеської армії, а також член цієї групи Мілош Оурецький і православний священник (Православної церкви Чеських земель і Словаччини) Пржемисл Іван Гадрава, відомий, як пишуть чеські ЗМІ, своєю проросійською орієнтацією. Також серед затриманих – начальниця штабу групи Андреа Крулішова.

За даними обвинувачення, затримані або самі якийсь час воювали на Донбасі проти України, або готувалися самі й готували десятки інших чеських громадян до таких дій, а також збирали кошти, щоб фінансувати такі поїздки.

У січні в місті Плзень почався процес над 27-річним громадянином Чехії на ім’я Лукаш Новачек, якого обвинувачують у тероризмі: він у 2015–2016 роках воював проти України в лавах російських гібридних сил на Донбасі. Сам він твердить, що поїхав на окуповану частину Донбасу, щоб бути там із «Наташею», з якою він познайомився в соцмережах, а коли його почали переконувати вступити в «армію Новоросії», не погодився і став цивільним працівником угруповання «ДНР», працюючи на кухні.

Але доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону, в яких він показаний у військовому однострої й зі зброєю. В одному з відео чоловік, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає, що хотів воювати проти «українських фашистів».

У грудні 2020 року вирок у 15 років позбавлення волі винесли неназваному 45-річному громадянинові Чехії – але заочно. Як вважають, чоловік і досі перебуває на сході України в окупованій частині Донецької області. Його визнали винним у «терористичному нападі». Чеський Кримінальний кодекс передбачає покарання за тероризм не тільки проти Чехії чи міжнародної організації, а й проти інших держав.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок підтвердив 2020 року Верховний суд Чехії.

Також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня 2020 року громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні того ж року празький Верховний суд змінив вирок Кафці з умовного на реальний.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.