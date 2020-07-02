Чеська фірма прибрала магазин у Донецьку з офіційного переліку на сайті

Компанія HANÁK NÁBYTEK заперечує причетність до меблевого магазину під своїм брендом в окупованому підтримуваними Росією силами Донецьку. Про це центральний офіс чеської фірми повідомив посольству України в Чехії.

Також у відповіді на звернення посольства в HANÁK NÁBYTEK зазначили, що не знають, хто є власником меблевого салону в Донецьку і яким чином туди потрапляють меблі компанії, повідомили у посольстві у відповіді на запит телепроєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«За нашою інформацією, такі ж самі пояснення компанія надала чеським контролюючим органам, які ведуть відповідну перевірку в цій справі. Вся наявна в посольства інформація була направлена до відповідних органів України для перевірки йухвалення можливих рішень», – зазначили в посольстві України.

Водночас, за інформацією «Донбас Реалії», меблевий салон під відомим чеським брендом продовжує працювати в Донецьку.

Раніше на своєму веб-сайті компанія HANÁK NÁBYTEK офіційно перераховувала магазин у Донецьку як один із її торгових пунктів у світі. Але станом на зараз відповідна інформація з сайту зникла.

Про роботу магазину, що продає меблі компанії HANÁK NÁBYTEK, в окупованому Донецьку стало відомо після інтерв’ю чеських бойовиків угруповання «ДНР» у приміщенні салону. Аналітик чеського Інституту політики та суспільства Роман Маца припустив, що саме бойовики могли організувати продаж продукції відомого у світі бренду на непідконтрольній Україні території.