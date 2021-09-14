Загинув матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб. На місці загибелі морпіха побував кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. Журналісту довелося бігти і ховатися в окопі, щоб не потрапити під кулі бойовиків російських гібридних сил.Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
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Олександр Левченко
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