Загинув матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб. На місці загибелі морпіха побував кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. Журналісту довелося бігти і ховатися в окопі, щоб не потрапити під кулі бойовиків російських гібридних сил.