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«Ракета влучила в кабіну». Подробиці загибелі на Донбасі морського піхотинця (відео)

«Ракета влучила в кабіну». Подробиці загибелі на Донбасі морського піхотинця (відео)
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«Ракета влучила в кабіну». Подробиці загибелі на Донбасі морського піхотинця (відео)

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12 вересня на Донбасі в районі селища Верхньоторецьке бойовики російських гібридних сил підірвали вантажівку Збройних сил України.

Загинув матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб. На місці загибелі морпіха побував кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. Журналісту довелося бігти і ховатися в окопі, щоб не потрапити під кулі бойовиків російських гібридних сил.

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