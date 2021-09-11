Українські військові відповіли вогнем на придушення вогневих точок супротивника. Кореспондент Радіо Свобода поспілкувався з бійцями.
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Бій під Хутором Вільним на Донбасі (відео)
Українські військові відповіли вогнем на придушення вогневих точок супротивника. Кореспондент Радіо Свобода поспілкувався з бійцями.
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