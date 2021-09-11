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Бій під Хутором Вільним на Донбасі (відео)

Бій під Хутором Вільним на Донбасі (відео)
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Бій під Хутором Вільним на Донбасі (відео)

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Поблизу зони розведення на Донбасі, біля населеного пункту Золоте-4 в районі Хутора Вільного, вранці 11-го вересня, російські гібридні сили обстріляли позиції ЗСУ із РПГ, ВОГ, а також із крупнокаліберної стрілецької зброї.

Українські військові відповіли вогнем на придушення вогневих точок супротивника. Кореспондент Радіо Свобода поспілкувався з бійцями.

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