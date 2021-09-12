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Двоє військових загинули, 10 – поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Стан здоров’я трьох поранених – середньої тяжкості, інших – задовільний, додали у пресцентрі

Двоє українських військових загинули внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби, дев’ятеро – зазнали поранення, ще один – бойового травмування, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Стан здоров’я трьох поранених – середньої тяжкості, інших – задовільний, додали у пресцентрі.

За повідомленням, минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, зокрема, обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, а також із ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів великокалібених кулеметів, стрілецької зброї, а за допомогою безпілотного літального апарату скидали міни калібру 82 мм.

Обстріли зафіксували біля Новогнатівки, Верхньоторецького, Золотого-4, Старогнатівки, Талаківки, Нью-Йорку, Причепилівки, Водяного, що на Приазов’ї, Новоолександрівки.

З артилерійських систем калібру 122 мм підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю і прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає, повідомили у пресцентрі ООС.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.

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Станом на 7:00 12 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в штабі ООС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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