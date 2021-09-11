«Постійно готуємося до відбиття загрози повномасштабного вторгнення» – головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз.

«Ситуація в районі проведення ООС залишається під нашим повним контролем. Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни», – написав Залужний у фейсбці.

Він костатував, що останнім часом фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.

«Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У їх наслідок один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування. Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого. На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний додав: «Прикро, що сьогодні, у 20-ту річницю вшанування жертв терористичних нападів 11 вересня, Україна продовжує втрачати своїх захисників від рук терористів російських».

Раніше сьогодні у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку доби на Донбасі через обстріли бойовиків один український військовий загинув, восьмеро зазнали вогнепальних осколкових поранень і ще двоє – бойового травмування. За даними штабу, загалом бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики традиційно в обстрілах звинувачують українську сторону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.