День на Донбасі: один військовий загинув, десятеро поранені

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку доби на Донбасі через обстріли бойовиків один український військовий загинув, восьмеро зазнали вогнепальних осколкових поранень і ще двоє – бойового травмування.

«Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, загалом бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

«На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – повідомили у штабі.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» бойовики повідомляють про два обстріли за день.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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