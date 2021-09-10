США готові долучитися до «нормандського процесу» – Нуланд

США готові долучитися до «нормандського формату» чи надавати підтримку паралельно, заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

«Ми готові повторно брати участь у будь-якому вигляді – чи то в «нормандському форматі» або знову в паралельній підтримці, якщо сторони побачать спосіб, в який ми можемо допомогти», – сказала Нуланд на конференції YES Brainstorming у Києві 10 вересня.

Вона відзначила нещодавню зустріч радників президентів України і Росії, а також радників президентів Франції і Німеччини.

«Якщо цей процес оживе – ми готові допомогти», – сказала Нуланд.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні заявив, що запропонував залучити Сполучені Штати Америки на рівні президента до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що триває узгодження дати зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.

За його словами, представники Франції та Німеччини наразі працюють над вибором «прийнятної для всіх» дати.

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«Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь у цій зустрічі, нам є про що говорити. Вчора відбулася відеоконференція радників лідерів нормандського формату, тобто певний рух на нормандському треку відновився після завершення літа. Ми готові до цієї зустрічі міністрів якнайшвидше», – сказав Кулеба.

Він додав, що Києву не потрібно готуватися до зустрічі, адже представники української сторони «в будь-який момент готові до цієї розмови».

«Головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку», – зауважив міністр.

У серпні в інтерв’ю Радіо Свобода Кулеба анонсував, що Україна з осені повернеться до спроб організувати саміт «нормандської четвірки».

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Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.