Зеленський каже, що запропонував США нові формати участі у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував залучити Сполучені Штати Америки на рівні президента до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Він сказав про це на брифінгу у Вашингтоні після завершення зустрічі з президентом США Джо Байденом.

«Я пропонував формати... імплементації представників США на рівні президента в формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, оскільки до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав», – заявив Зеленський.

Залучення США до переговорів щодо Донбасу обговорюється вже тривалий час. Про це заявляли ще президент Петро Порошенко і тогочасний міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Це питання порушується і тепер: у липні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що вважає корисним приєднання США до переговорів із Росією.

«Я вважаю, що процес заради процесу не працює, – заявив президент. – Ми бачимо гальмування в «нормандському форматі», і я про це відверто кажу. Тому я виступав за те, щоб приєдналися потужні країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Російську Федерацію, а це значить – і на закінчення війни в Україні. Тому я виступав за розширення «нормандського формату», – заявив тоді український президент.

Незадовго до зустрічі Зеленського та Байдена експосол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю українському телеканалу «Дом» сказав, що Зеленський мав би запропонувати США долучитися до переговорного процесу у «нормандському форматі», а у Білому домі мали би взяти на себе таку відповідальність.

З боку офіційних осіб США, які відвідували Україну останнім часом, не звучало відмови від участі у переговорах, але й чіткого сигналу про долучення до того чи іншого формату – теж не було.

Це стосується і держсекретаря США Ентоні Блінкена, і заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, що кілька тижнів очолював американське посольство, Джорджа Кента.