Зеленський про зустріч із Байденом: негативу не було зовсім

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з американським президентом Джо Байденом відчув позитивне ставлення США до України і до себе особисто. Про це Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі, що відбувся в ніч на 2 вересня за київським часом.

«Я задоволений у цілому візитом… Не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що зустріч йшла дві години замість однієї, свідчить про те, що сторони зацікавлені у діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. У цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно сонячній атмосфері, у такій нормальній чоловічій розмові», – сказав Зеленський.

«Від президента чув лише позитивні слова… Я задоволений, що на рівні президента США бачать позитив. Негативу з боку США до України, до мене особисто, до моєї команди, до Офісу президента не було зовсім. Нуль. Жодного аспекту, навіть жодного слова. Це приємно», – додав президент.

Зустріч Байдена і Зеленського відбулася ввечері 1 вересня (за київським часом). За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.