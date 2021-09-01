Зустріч Байдена і Зеленського у США

1 вересня у Вашингтоні зустрінуться президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Зустріч має розпочатися о 21:00 за київським часом. Радіо Свобода проводить прямий етер.

Зеленський заявив, що має намір почати розмову з американським колегою з тем Криму і Донбасу.

Президент України прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом з іншими членами української делегації кілька зустрічей.

Володимир Зеленський також відвідає Каліфорнію. Раніше повідомлялося, що він хоче зустрітися з керівником Apple Тімом Куком та засновником SpaceX Ілоном Маском.