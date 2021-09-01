Зеленський назвав вартість флоту, ракетної програми і закликав США підтримати «можливості» України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує допомоги від США у побудові українського флоту і підтримки «можливостей» для українських оборонних і безпекових відомств.

«Щодо будівництва українського флоту і залучення туди грошей і фахівців із боку США, я завтра (1 вересня – ред.) буду про це говорити. Ми не просимо подарунків, нам вони не потрібні, нам потрібні можливості. Щоб українська армія, Міністерство оборони, безпекові інституції, кібербезпекові, інформаційної безпеки… всі ці напрямки мали доступ до фахових спеціалістів США і Європи. І до грошей. Кажу вам відверто: дешевих грошей, дешеві кредити такі, як мають всі у США й Європі. Для нас це важливо», – сказав президент 31 серпня, відповідаючи на запитання ЗМІ в США.

«Для будівництва флоту наша програма, перша черга, коштуватиме як мінімум 15 мільярдів доларів. Ракетна програма, оборонна, коштуватиме 187 мільярдів гривень (близько семи мільярдів доларів)... Тому ми будемо говорити про можливості. Якщо нас США підтримують, ми хочемо підтримку не лише на словах, але і підтримку тих можливостей», – додав Зеленський.

Щодо підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства, то, за словами голови держави, найближчим часом ця угода буде «розписана по деталях».

«Ми очікуємо на міністра (міністра оборони США Ллойда Остіна – ред.) з його візитом, він пообіцяв, що буде, і будуть дві команди працювати восени цього року, тобто ми не відкладаємо», – сказав Зеленський.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Зустріч Байдена і Зеленського запланована на 1 вересня.