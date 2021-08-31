США оголосять про додаткову військову допомогу Україні під час візиту Зеленського – AP

Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Адміністрація Байдена заявила про такі наміри в повідомленні до Конгресу, на яке посилається інформаційне агентство AP 31 серпня. Як ідеться в документі, пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення військової активності Росії вздовж її кордону» та через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

«Необхідно терміново усунути значні прогалини в спроможності України для посилення стримування з огляду на поточні російські загрози», – йдеться в повідомленні.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей. Переговори з президентом США заплановані на 1 вересня в Білому домі.