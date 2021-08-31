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США оголосять про додаткову військову допомогу Україні під час візиту Зеленського – AP

Переговори глави української держави Володимира Зеленського (л) з президентом США Джо Байденом заплановані на 1 вересня в Білому домі

Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Адміністрація Байдена заявила про такі наміри в повідомленні до Конгресу, на яке посилається інформаційне агентство AP 31 серпня. Як ідеться в документі, пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення військової активності Росії вздовж її кордону» та через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

«Необхідно терміново усунути значні прогалини в спроможності України для посилення стримування з огляду на поточні російські загрози», – йдеться в повідомленні.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей. Переговори з президентом США заплановані на 1 вересня в Білому домі.

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