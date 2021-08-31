Зеленський повідомив про заяву України та США в сфері енергетики і клімату

Міністри енергетики України і США Герман Галущенко і Дженніфер Ґренголм підписали 31 серпня спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Між Україною та США розпочато стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і міністр енергетики Дженніфер Ґренголм», – написав Зеленський у твітері.

Перед тим Зеленський повідомив, що українське державне підприємство «Енергоатом» і американська електротехнічна компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.

Будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС потужністю по 1000 МВт кожен увійшло до затвердженого урядом України в листопаді 2020 року переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року. Завершення будівництва енергоблоків планувалося в 2026 році.

«Енергоатом» є оператором усіх чотирьох АЕС України, підприємство експлуатує Запорізьку, Южноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною 31 серпня прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, повідомила зранку у вівторок пресслужба Офісу президента.

Дату прийняття Володимира Зеленського в Білому домі двічі переносили: спочатку зустріч із президентом США Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня, вже згодом – на 1 вересня – у зв’язку з ситуацією в Афганістані.