Зеленський прибув до Вашингтона – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, повідомила у вівторок пресслужба Офісу президента.

У повідомленні ОПУ вказано, що візит відбувається на запрошення президента США Джо Байдена.

«На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США», – йдеться в повідомленні.

Дату прийняття Володимира Зеленського в Білому домі двічі переносили: спочатку зустріч із президентом США Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня, вже згодом – на 1 вересня – у зв’язку з ситуацією в Афганістані.