Вже зрозуміло, про що Зеленський говоритиме з Байденом щодо Донбасу

Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джозефа Байдена відбудеться за кілька годин. Цю зустріч можна назвати найбільш очікуваною в Україні, надто ж огляду на те, що її дату вже переносили двічі. І річ не тільки у тому, що це перша особиста зустріч Зеленського з Байденом: після минулої зустрічі президентів України та США багато що змінилося у світі – тож обговорення питань, що стосується України, може мати суттєвінаслідки. Радіо Донбас.Реаліїї, узагальнюючи останні події та заяви, змальовує варіанти: про що саме Байден та Зеленський можуть говорити щодо Донбасу, реінтеграції ОРДЛО та встановлення миру на сході України.

Для самих Сполучених Штатів, як і для всього світу, зустріч двох президентів – інформаційно не така вже й важлива саме зараз. Основною безпековою темою, що зараз турбує весь світ, є ситуація у Афганістані, де владу захопило угруповання «Талібан». Українське питання з весни 2021 року, коли Росія концентрувала війська біля українського кордону та відбувалося загострення на лінії розмежування на Донбасі, зникло с перших шпальт світових ЗМІ та не вважається таким вже й нагальним.

Але російська агресія триває: лише за серпень на Донбасі вбито 9 українських військових і поранено 26.

«Нормандський формат»​ + 1

Коротко: чи погодяться США – або й самі запропонують – стати учасниками переговорного процесу щодо Донбасу та Криму

Залучення США до переговорів щодо Донбасу обговорюється вже тривалий час. Про це заявляли ще президент Петро Порошенко і тогочасний міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Це питання порушується і тепер: у липні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що вважає корисним приєднання США до переговорів з Росією.

«Я вважаю, що процес заради процесу не працює, – заявив президент. – Ми бачимо гальмування в «нормандському форматі», і я про це відверто кажу. Тому я виступав за те, щоб приєдналися потужні країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Російську Федерацію, а це значить – і на закінчення війни в Україні. Тому я виступав за розширення «нормандського формату», – заявив тоді український президент.

Цікаво, що одного разу представники контрольованих Росією угруповань «ЛДНР» (теж у липні 2021 року) попросили Росію організувати зустріч політичних радників в рамках «нормандського формату» і – запросити на цю зустріч США та представників цих гібридних сил Росії.

Незадовго до зустрічі Зеленського та Байдена екс-посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю українському телеканалу «Дом» сказав, що Зеленський мав би запропонувати США долучитися до переговорного процесу у «нормандському форматі», а у Білому домі мали би взяти на себе таку відповідальність.

У липні 2021 року інший колишній американський посол в Україні Джон Гербст заявив, що США не готові брати участь в переговорах щодо Донбасу у Мінському форматі (про зустрічі радників, голів МЗС та голів держав у «норманді» не йшлося).

«На мій погляд, це не трагедія для України, цей формат не дав нічого для вирішення проблеми російської агресії в Україні. Але це тому, що Росія поки не готова вивести свої війська з Донбасу», – сказав Гербст.

З боку офіційних осіб США, які відвідували Україну останнім часом, не звучало відмови від участі у переговорах, але й чіткого сигналу про долучення до того чи іншого формату – теж не було.

Це стосується і держсекретаря США Ентоні Блінкена, і заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, що кілька тижнів очолював американське посольство, Джорджа Кента.

Тож мова про участь США у переговорному процесі щодо Донбасу, безперечно, йтиме. Питання це буде складним, й відомо кілька пунктів, як буде формуватися позиція сторін щодо нього:

Чи буде йти мова саме про «нормандський формат» за участі США, чи Штатам запропонують започаткувати новий

Чи буде новий (або модифікований) формат включати у себе одночасні перемовини щодо Донбасу і Криму

Наскільки з боку США буде жорстка позиція щодо Мінських домовленостей – як, наприклад, це було з боку Німеччини з «формулою Штайнмаєра», яку вимагають імплементувати в українське законодавство до виконання Росією безпекової частини домовленостей

Зустріч Джозефа Байдена та Володимира Путіна 16 червня 2021 року демонструє, що Білий дім та Кремль у питанні Донбасу не дійшли згоди. Позицій сторін тоді розійшлися.

Європа, газ, зброя та полонені

Коротко: наскільки принциповою залишається позиція США (у першу чергу, президента) у підтримці України

Після німецько–американських перемовин, коли президент Байден явно пішов на поступки у питанні побудови газопроводу «Північний потік–2», в Німеччині заявили, що спробують забезпечити гарантії транзиту російського газу через Україну.

Про це йшлося й під час візиту Ангели Меркель до Москви, а далі – до Києва.

У Німеччині та США навіть призначили уповноважених із дотримання домовленостей щодо «Північного потоку–2» та транзиту газу Україною.

Як би там не було, з боку України підтримка США у протидії російській агресії виглядала більш принциповою, ніж з боку основних країн Європи (крім Польщі та країн Балтії).

Тож очевидно, що питання газопроводу та гарантій буде обговорюватися у контексті стримування російської агресії. Адже навіть перед візитом українського президента до США (чи у зв'язку з ним) на лінії розмежування відчувається загострення, що супроводжується не тільки загибеллю військових, але й обстрілами цивільних районів.

А з цього випливає наступне питання: військова допомога США Україні. Від журналістів у Вашингтоні вже відомо, що має бути підписана рамкова угода в оборонній сфері. Крім щорічних 250 мільйонів доларів, це додаткові 60 мільйонів, про які нещодавно заявляв Байден. Це стосується чисто фінансової підтримки, озброєнь, технічної підтримки і підготовки українських військових.

Можна припустити, що з боку України буде надано перелік необхідного, що США могли б надати поза межами вже озвучених цифр. Може йтися навіть про розміщення американських підрозділів та систем ППО. Про це у серпні 2021 року казав український віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою США Джо Байденом передасть списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі та в Криму. Про це напередодні зустрічі повідомила омбудсмен України Людмила Денісова.

«Я знаю, що президенту готували всі ці списки: всіх, і зниклих безвісти, і заручників, і військовополонених, і політв'язнів. Я знаю, що президент повезе їх до Америки. Я думаю, те ж питання буде там і підніматися, і обговорюватися», – сказала Денісова в ефірі каналу «Україна 24».

За інформацією Офісу уповноваженої з прав людини, у незаконному ув’язненні в ОРДЛО зараз перебувають 285 осіб, з них 44 – військовослужбовці.

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