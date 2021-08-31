«Игра для США»: почему Россия усилила обстрелы на Донбассе

Боевые действия на Донбассе обострились 28, 29 и 30 августа. За эти дня 1 боец объединенных сил был убит, 13 получили ранения и боевые травмы, а гражданский сектор города Авдеевка и села Травневое попали под снаряды российских гибридных сил – к счастью, без жертв. Обстрелами Авдеевки и Травневого Россия хотела спровоцировать Украину на «ответку» и таким образом сорвать переговоры между Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом – так отреагировала на эскалацию украинская делегация в ТКГ.

В украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы связали обстрел Авдеевки 28 августа с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Задача противника – сорвать переговоры президента Украины с президентом США

«Задача противника – спровоцировать на на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить про «… агрессивные действия Украины» и создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США про дальнейшие пути урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в таком урегулировании», – заявила украинская сторона.

Подконтрольная Кремлю группировка «ДНР» в день атаки на Авдеевку обвинила Украину в обстреле жилого сектора Горловки и ранении двух детей. В 10-й горно-штурмовой бригаде назвали это обвинение фейком.

Больше нарушений: начало июля и конец августа

О том, что гибридные силы России усиливают провокации перед значимыми для Украины событиями, в интервью Радио Донбасс.Реалии говорит военный эксперт Михаил Жирохов. Он прогнозировал рост обстрелов, например, с празднованием 30-й годовщины независимости Украины.

Действительно ли Россия прибегает к эскалации на Донбассе накануне важных дат? Мы проанализировали последствия боевых действий, исходя из официальных сообщений ООС. Отметим: в основном, нарушениями режима прекращения огня в пресс-службе ООС называют обстрелы, изредка это – пролеты БПЛА и дронов и дистанционное минирование.

Итак, за 1-ю неделю июня зафиксировали 14 нарушений режима тишины, потерь нет. В последующие четыре недели число нарушений возрастает, появляются жертвы среди военных и гражданских, обстреливают мирные населенные пункты. Всего в июне насчитали 209 нарушений, 2 убитых, 8 раненных военных и 1 гражданский.

В июле нарушений уже больше: Их 285. Убитых уже 5, раненных и получивших боевые ранения 37. Ранен 1 мирный житель. Растет число обстрелов гражданской инфраструктуры: дважды обстреляли Авдеевку, по одному разу Тарамчук, Нью-Йорк, Марьинку и Опытное.

В августе 192 нарушения, уже 9 убитых, 27 раненных. В этом месяце самое большое количество жертв среди гражданских: 1 убитый в Новоселовке Второй и 1 раненный в Красногоровке. Обстреляли Красногоровку, Новоселовку Вторую, Новомихайловку, Авдеевку и Травневое.

Самое большое количество нарушений пришлось на первую неделю июля (65) и последнюю неделю августа, не считая последний день (60). Жертвы убитыми на протяжении лета постоянно увеличиваются. Количество раненных в июле и августе держится на стабильно высоких цифрах.

Возможно, эскалация в начале июля связана с годовщиной освобождения городов севера Донецкой области от оккупации. А на последнюю неделю августа выпали празднования Дня государственного флага и тридцатого юбилея Независимости Украины. К тому же, на 31 августа планировалась встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Так Россия играет с США – Кравченко

В контексте визита Зеленского в Вашингтон для России важны две вещи. Первое – обострение боевых действий на Донбассе. Второе – показать ситуацию в Афганистане как разгром политики США по отношению к союзникам. А ведь Украина – это один из союзников США. А еще есть два фактора напряжения: будущие совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2021» и 1-й и 2-й армейские корпуса гибридных сил России на Донбассе. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований.

Это такая игра, на которую должны ответить США

«Это такая игра, на которую должны ответить США. Если Украина будет ставить вопрос о подключении США к «Норманди-формату», а США уйдут в игнор этого вопроса, – все это будет еще одно свидетельство того, что стратегия США по отношению к союзникам такая. Это еще одно поражение после Афганистана. А если США включатся: посмотрим, насколько они готовы ввязаться после Афганистана в очередную авантюру, условно говоря, в Украине, борясь за этот успешный кейс Украины».

По мнению эксперта, недавние обстрелы Авдеевки и Травневого не связаны напрямую с американским визитом украинского президента. Кравченко убежден, что эскалация на Донбассе связана с ростом напряжения в связи с будущими российско-беларусскими учениями.

Эскалация на Донбассе как послание Украине и США – Дубовик

А американист Владимир Дубовик видит связь между эскалацией в Авдеевке и визитом Зеленского. По его мнению, Россия никогда ничего не делает случайно. Усиление обстрелов, говорит Дубовик, это послание Украине после военных парадов в Киеве и Одессе, и после «песенки о Путине», которую пели военные на репетиции парада, и после «Крымской платформы», которая разозлила россиян.

Мы вам можем навредить, мы вам можем сделать больно

«Они хотят напомнить, кто в доме хозяин: мы вам можем навредить, мы вам можем сделать больно, рычагов в нашем распоряжении много. Они используют Донбасс как некий винтик, который они вкручивают в тело Украины для того, чтобы Украина истекала дальше кровью… А для Америки: помните, что мы на самом деле тут, рядом, а вы далеко. Мы можем много чего сделать, а Америка ограничена в том, что она может сделать для Украины».

Американист скептически оценивает возможность участия США в переговорах по Донбассу, например, в нормандском формате. Зато, считает Дубовик, Америка как сверхдержава может напрямую, вне форматов, поучаствовать в урегулировании ситуации в Украине.

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