«Родной язык»: так называется новый предмет, который подконтрольная России администрация Донецка вводит в школьную программу с 1 сентября. Фокус в том, что этот предмет в России задуман для изучения языков коренных народов, а на оккупированной территории, скорее всего, это будет...опять русский. Следов украинского языка в школьной программе Донецка на восьмом году войны почти не осталось. Впрочем, и в России урок используют своеобразно.

Радио Донбасс.Реалии сравнивает: что Кремль делает с национальными языками у себя дома и на захваченной части Донбасса.

Группировка «ДНР» уже восьмой год навязывает гражданам Украины, которые живут в неподконтрольных Киеву частях Донецкой области, интеграцию с Россией. Например, так называемое «министерство образования и науки» группировки «ДНР» первый урок в новом учебном году рекомендует посвятить году русской культуры. У школьников хотят сформировать «системные представления об отечестве – России, Донецкой Народной Республике». А перед началом учебного года заговорили о сближении сфер образования и «родном» русском языке.

Увеличится количество часов на изучение русского языка

«Наша задача - привести республиканские образовательные программы в полное соответствие с российскими. Что это значит? Во-первых, это полное соответствие наименования и содержания учебных дисциплин, а также часов, выделяемых на их изучение. Во-вторых, с этого года увеличится количество часов на изучение русского языка. Он будет изучаться дополнительно в рамках предмета «Родной язык», – заявил Владимир Антонов, так называемый «вице-премьер» группировки «ДНР».

Мало кто еще понимает из филологов, что и как будет

Телеграм-канал «Донбасс решает», подконтрольный оккупационной администрации Донецка, приводит высказывание анонимного учителя: «Но мало кто еще понимает из филологов, что и как будет. Такой курс есть в России, но там под «родным языком» может пониматься любой из местных коренных, у нас же это будет, скорее всего, только русский. Хотя не исключено, что где-нибудь в Старобешево в качестве родного языка будут изучать греческий».

Россия: самосожжение за родные языки

В России русский язык в школах изучают обязательно. А национальные языки (после изменений 2018 года) – изучать не обязательно, их могут свободно выбирать родители.

Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо

О необязательности изучения национальных языков в июле 2017 году сказал президент России Владимир Путин: «Русский язык для нас – язык государственный, язык межнационального общения. И его ничем заменить нельзя… Его знать должен каждый. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное конституцией право. Право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского».

В том же году по стране прокатилась волна протестов против «добровольности» изучения родных языков. Представители татарской, башкирской и чувашской народностей требовали от властей отстоять обязательность изучения языков коренных народов: люди боялись, что национальные языки попросту исчезнут.

Например, в деревне Ижма в Коми митинговали за обязательное изучение языка коми. А телеканал «Дождь» со ссылкой на активистов называл обязательное изучение русского и необязательное изучение родных языков «новой волной русификации и колонизации регионов».

Татарского языка в школах нет

Историк Айрат Файзрахманов в июне 2018 года так описал реалии Татарстана в связи с необязательностью родных языков: «Татарского языка в школах нет. Есть предмет «государственный язык» и есть предмет «родной язык». При этом «государственный язык» изучается не везде. В качестве родного языка родители и ученики могут выбрать русский язык, татарский язык, башкирский, удмуртский, марийский, чувашский. В качестве государственного: или русский, или татарский. Получается следующее: ты выбираешь в качестве родного языка русский язык, в качестве государственного языка – русский язык. Таким образом, даже живя в Татарстане, можно не изучать татарский язык вообще».

А Светлана Семенова, директор научно-исследовательского института национальных школ Якутии в комментарии российскому изданию «Коммерсантъ» отмечала: при выборе родным русского его будут изучать восемь часов (в неделю – ред.); если родным будет якутский, – русский будут изучать всего пять часов. Если учитывать, что выпускников школ аттестуют на русском языке, то вряд ли родители будут рисковать результатами аттестации и выбирать якутский вместо русского.

В знак протеста против отмены обязательного изучения национальных языков и, в частности, удмуртского языка, в сентябре 2019 года протестовал, а затем совершил акт самосожжения ученый Альберт Разин.

Как в ОРДЛО зачистили украинский

В так называемом «законе об образовании» группировки «ДНР» написали, что обучать будут на русском, но гарантируют «выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования».

В 2020 году так называемым «государственным» языком гибридные силы России в Донецке оставили только русский. Изучение украинского языка в ОРДЛО убрали из школьной программы и перевели в разряд факультатива. Один в один, как поступили с родными языками в России.

А что с греческим?

Старобешево и район (сейчас под контролем гибридных сил России) – поселения греков, которые в конце 18 века переселились из Крыма. Здесь проводят фестивали греческой культуры. СМИ, подконтрольные группировке «ДНР» упоминают о том, что в школе номер один Старобешево ученики изучают новогреческий (румейский) язык наравне с другими предметами. От изучения урумского языка здесь отказались. Также на сайте раздольненской школы (это Старобешевский район) есть новость про олимпиаду по новогреческому языку. Но на сайтах этих школ нет упоминаний об изучении новогреческого языка.

«Это для отравленных имперскими взглядами» – жительница Донецка

70 лет учили разговаривать на русском – и то, не заставили

Своими наблюдениями с Радио Донбасс.Реалии поделилась жительница Донецка: «Я всю жизнь здесь, на Донбассе, разговаривала на русском языке. Мне 52 года, – и мне никто ни разу и слова не сказал, что, мол, говори на украинском! У нас села вокруг, в области, – украиноязычные были. Конечно, тут была насильственная русификация: все школы украинские позакрывали. 70 лет учили разговаривать на русском – и то, не заставили. Бабки так и разговаривают на суржике. Это все – для тех, кто отравлен имперскими взглядами: люди хотят, чтобы их не уважали, а боялись».

Так маскируют русификацию – Олег Саакян

Языковая инициатива группировки «ДНР» преследует несколько целей. Во-первых, – это пропаганда. Гибридные силы России хотят показать жителям ОРДЛО, что отдаление от Украины усиливается, оно неотвратимо и, якобы, навсегда. Об этом нам рассказал политолог Олег Саакян. По его мнению, еще одна цель – усилить веру в квазироссийское будущее.

Хотя бы в сфере образования в очередной раз эти территории «присоединяются» к России»

«Понятно, что территории Россия присоединять не собирается, Россия их не признала. То есть, на этих территориях господствует, даже среди сторонников России и «русского мира», серьезный уровень разочарования, – анализирует реалии ОРДЛО политолог и добавляет: – И с помощью таких языковых программ и других пропагандистских продуктов создается впечатление, что, как бы, если не политически, то хотя бы социокультурно, хотя бы в сфере образования в очередной раз эти территории «присоединяются» к России».

По мнению Олега Саакяна, разговоры о языках национальных меньшинств, например, о греческом языке в Старобешево, – это ответ гибридных сил России на увеличение эффективности работы с коренными народами в Украине.

Фактором принятия решения про участие в «Крымской платформе» стало как раз наличие в Украине диаспор

«Для ряда стран фактором принятия решения про участие в «Крымской платформе» стало как раз наличие в Украине диаспор и позиция диаспоральных лидеров касательно необходимости поддержки их и украинского государства со стороны их исторических родин. И, в частности, мы увидели, что та же самая Греция, в которой присутствует серьезное влияние России, приняла участие в фундировании «Крымской платформы», – анализирует результаты политики по отношению к коренным народам в Украине политолог.

Саакян сравнивает языковую ситуацию в ОРДЛО со временами Советского Союза, когда вроде бы изучали украинский язык и культуру, и языки других республик, но все это изучение крайне ограничивали. Разговоры про «родной язык» в ОРДЛО Олег Саакян называем маскировкой для проведения более интенсивной русификации с вроде бы цивилизованным лицом. Ведь Россия, убежден политолог, так продолжает проталкивать пропагандистский тезис о доминировании русскоязычных в Донбассе. А с введением предмета «родной язык» показатели изучающих русский язык как родной, прогнозирует Саакян, будут зашкаливать. При этом их символически могут разбавить, допускает эксперт, небольшим числом тех, кто изучает языки других народов, например, новогреческий или армянский.

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