Анна Андрющук, Андрей Дидух

Первое дело о пытках в «Изоляции» дошло до суда: в Покровске Донецкой области идут подготовительные заседания в деле одного из обвиняемых – Евгения Бражникова. Но потерпевшие и свидетели просят перенести слушания в Киев. Почему? И как Украина расследует дело нелегальной тюрьмы?

В Покровске начали слушать дело о пытках в «Изоляции» – спецтюрьме формирований, подконтрольных России, где обвиняемым выступает бывший пленный Евгений Бражников. Он был передан украинской стороне в декабре 2019 года в рамках обмена пленными. Тогда журналист Станислав Асеев, бывший заключенный «Изоляции», обвинил Бражникова в издевательствах над украинскими пленниками тюрьмы – и его слова подтвердили другие освобожденные. Вскоре следствие СБУ вручило подозрение Бражникову. Сам обвиняемый вину отрицает, утверждая, что пребывал в «Изоляции» в положении такого же заключённого, как и остальные потерпевшие.

Девятеро экс-пленных, проходящих свидетелями по делу о пытках, ходатайствуют о переносе судебного процесса из Покровска в Киев. Александр Репетило, который провёл в секретной тюрьме группировки «ДНР» 10 месяцев, объясняет: так им будет легче участвовать в заседаниях.

«Следствие (со мной – ред.) общается активно. Прошли первые заседания, мы пытаемся добиться, чтобы заседания были в Киеве», – говорит Радио Донбасс.Реалии Александр Репетило.

Другой экс-заключенный, Олег Кулаков, считает, что суд в Киеве будет носить более беспристрастный характер:

«Бражников – бывший сотрудник милиции, и он этого не скрывал. У него, вполне вероятно, в Донецкой области есть какие-то связи, потому что он хочет, чтобы заседание было там (в Покровске – ред.), а мы – чтобы заседание было в Киеве, где он никого не знает», – считает он.

Решать, переведут ли рассмотрение дела в Киев, будет решать Верховный суд: судья Красноармейского суда (в Покровске) Вадим Варибрус направил ходатайство туда и объявил перерыв в подготовительном заседании. Решение должны принять до 23 сентября, когда состоится следующее заседание.

Что вменяют Бражникову

По словам Кулакова, администрация «Изоляции» привлекала его к допросам: «После моего задержания руководитель тюрьмы посадил Бражникова (передо мной – ред.), дал ему кучу листов бумаги, и Бражников брал у меня показания. Я вообще считал, что это сидит передо мной не заключённый, а оперативник. Потом я узнал, что это такой же заключённый. Мы сидели в одной камере, меня он не избивал ежедневно, но были случаи (есть свидетели), что он, допустим, для того, чтобы утвердить свой авторитет – подойдет, два-три раза ударит» – рассказывает Кулаков.

«Его обвиняют в том, что он был правой рукой Куликовського-«Палыча» (бывший комендант тюрьмы – ред.), – рассказывал Станислав Асеев, журналист и ныне – эксперт Украинского института будущего, – он участвовал в пытках и избиении других заключенных, в том числе, из-за этого мог свободно передвигаться по территории «Изоляции», имел определенные привилегии от администрации. Собственно, он даже иногда (другие узники дают показания) просто открывал двери камер». Об участии обвиняемого в пытках много рассказывал и другой бывший пленный, Станислав Печенкин.

Евгений Бражников считает, что доказательств в деле против него нет.

Подозрения по «Изоляции» оглашены и другим

По данным Офиса генпрокурора Украины, эту тюрьму прошли не менее 3500 человек, 1600 из которых – гражданские. Представители Красного Креста до сих пор не допущены ни в «Изоляцию», ни в другие тюрьмы формирований «ДНР» и «ЛНР». Всего сейчас заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 лицам, установлено около 170 пострадавших.

До войны в цехах бывшего завода изоляционный материалов в Донецке действовал центр современного искусства «Изоляция». С началом российской агрессии помещение было преобразовано в тюрьму. Существуют десятки свидетельств о пытках там. В своих свидетельствах бывшие узники часто называют «Изоляцию» современным концлагерем.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу