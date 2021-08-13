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Донбас

«Я считал, что передо мной не заключённый, а оперативник» – первое дело о пытках в «Изоляции» уже в суде

В'язниця в окупованому російськими гібридними силами Донецьку на території заводу ізоляційних матеріалів. Екс-полонені вважають, що фото тюрми в анонімний телеграм-канал скидав Євген Бражников, котрого зараз судять за допомогу адміністрації
Анна Андрющук, Андрей Дидух

Первое дело о пытках в «Изоляции» дошло до суда: в Покровске Донецкой области идут подготовительные заседания в деле одного из обвиняемых – Евгения Бражникова. Но потерпевшие и свидетели просят перенести слушания в Киев. Почему? И как Украина расследует дело нелегальной тюрьмы?

В Покровске начали слушать дело о пытках в «Изоляции» – спецтюрьме формирований, подконтрольных России, где обвиняемым выступает бывший пленный Евгений Бражников. Он был передан украинской стороне в декабре 2019 года в рамках обмена пленными. Тогда журналист Станислав Асеев, бывший заключенный «Изоляции», обвинил Бражникова в издевательствах над украинскими пленниками тюрьмы – и его слова подтвердили другие освобожденные. Вскоре следствие СБУ вручило подозрение Бражникову. Сам обвиняемый вину отрицает, утверждая, что пребывал в «Изоляции» в положении такого же заключённого, как и остальные потерпевшие.

Евгений Бражников (справа) со своим адвокатом на суде в Покровске
Евгений Бражников (справа) со своим адвокатом на суде в Покровске

Девятеро экс-пленных, проходящих свидетелями по делу о пытках, ходатайствуют о переносе судебного процесса из Покровска в Киев. Александр Репетило, который провёл в секретной тюрьме группировки «ДНР» 10 месяцев, объясняет: так им будет легче участвовать в заседаниях.

«Следствие (со мной – ред.) общается активно. Прошли первые заседания, мы пытаемся добиться, чтобы заседания были в Киеве», – говорит Радио Донбасс.Реалии Александр Репетило.

Другой экс-заключенный, Олег Кулаков, считает, что суд в Киеве будет носить более беспристрастный характер:

«Бражников – бывший сотрудник милиции, и он этого не скрывал. У него, вполне вероятно, в Донецкой области есть какие-то связи, потому что он хочет, чтобы заседание было там (в Покровске – ред.), а мы – чтобы заседание было в Киеве, где он никого не знает», – считает он.

Решать, переведут ли рассмотрение дела в Киев, будет решать Верховный суд: судья Красноармейского суда (в Покровске) Вадим Варибрус направил ходатайство туда и объявил перерыв в подготовительном заседании. Решение должны принять до 23 сентября, когда состоится следующее заседание.

Что вменяют Бражникову

По словам Кулакова, администрация «Изоляции» привлекала его к допросам: «После моего задержания руководитель тюрьмы посадил Бражникова (передо мной – ред.), дал ему кучу листов бумаги, и Бражников брал у меня показания. Я вообще считал, что это сидит передо мной не заключённый, а оперативник. Потом я узнал, что это такой же заключённый. Мы сидели в одной камере, меня он не избивал ежедневно, но были случаи (есть свидетели), что он, допустим, для того, чтобы утвердить свой авторитет – подойдет, два-три раза ударит» – рассказывает Кулаков.

«Его обвиняют в том, что он был правой рукой Куликовського-«Палыча» (бывший комендант тюрьмы – ред.), – рассказывал Станислав Асеев, журналист и ныне – эксперт Украинского института будущего, – он участвовал в пытках и избиении других заключенных, в том числе, из-за этого мог свободно передвигаться по территории «Изоляции», имел определенные привилегии от администрации. Собственно, он даже иногда (другие узники дают показания) просто открывал двери камер». Об участии обвиняемого в пытках много рассказывал и другой бывший пленный, Станислав Печенкин.

Евгений Бражников считает, что доказательств в деле против него нет.

Подозрения по «Изоляции» оглашены и другим

По данным Офиса генпрокурора Украины, эту тюрьму прошли не менее 3500 человек, 1600 из которых – гражданские. Представители Красного Креста до сих пор не допущены ни в «Изоляцию», ни в другие тюрьмы формирований «ДНР» и «ЛНР». Всего сейчас заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 лицам, установлено около 170 пострадавших.

Територія тюрми на фото, викладених взимку каналом «Донецкий тракторист»
Територія тюрми на фото, викладених взимку каналом «Донецкий тракторист»

До войны в цехах бывшего завода изоляционный материалов в Донецке действовал центр современного искусства «Изоляция». С началом российской агрессии помещение было преобразовано в тюрьму. Существуют десятки свидетельств о пытках там. В своих свидетельствах бывшие узники часто называют «Изоляцию» современным концлагерем.

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