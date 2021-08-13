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В Украине проходит пятая премия для учителей Global Teacher Prize Ukraine. Это ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений, и в этом году в ней будет отдельный конкурс для педагогов из школ зоны ООС. Среди тех, кто подался на конкурс, – учитель физкультуры из Мариуполя Геннадий Иванченко. Как он готовится к конкурсу и какие цели перед собой ставит, его расспросила Ирина Горбасева.

С участником пятого конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2021, учителем 56 школы Мариуполя Геннадием Иванченко нам удалось встретиться в спортивном зале комплекса «Ильичевец» во время подготовки к турниру по пауэрлифтингу. Пока дети наслаждаются последними деньками уходящего лета, учитель не теряет времени, держит себя в отличной спортивной форме и готовится побеждать.

Учительская карьера Геннадия Иванченко началась в 1987-м, сразу после окончания ДонГУ. С начала он преподавал украинский язык и литературу, а физической подготовкой школьников занялся в 90-е, когда мужчины массово начали уходили из школы. Так однажды войдя в спортзал, он задержался там на целых 35 лет, даже получил дополнительную квалификацию.

Сейчас Геннадий занимается физическим воспитанием молодежи, тренирует школьную баскетбольную команду, возглавляет скаутскую организацию Мариуполя, находит время на волонтерскую деятельность – Геннадий Иванченко помогает военным с самого начала войны, ведет активный образ жизни и готовится к педагогическому конкурсу. Правда, в них он участвует реже, чем в спортивных соревнованиях.

Согласился, потому что уважаю этих людей и хотел оправдать их кредит доверия. Ну, и чтобы проверить свои силы и возможности

«В таких больших конкурсах я принимал участие не так часто, как хотелось бы, на то были разные причины. Первый в начале своей педагогической деятельности и вот последние года три – четыре тоже принимал участие в педагогических конкурсах. В этот раз на Global Teacher меня номинировали коллеги из Киева, которые знают о моей деятельности. Согласился, потому что уважаю этих людей и хотел оправдать их кредит доверия. Ну, и чтобы проверить свои силы и возможности», – говорит Геннадий Иванченко.

Среди целей, которые ставит перед собой Геннадий Иванченко – а их по условиям конкурса должно быть три – создание спортивного зала, оснащенного современным оборудованием, и открытие секции стрельбы из лука, которой в Мариуполе еще нет, но по которой тренер уже начал разрабатывать методику обучения. Главная его цель в случае победы – помочь детям увидеть мир.

«У меня есть дети, пластуны, их человек 10. Это преимущественно дети из многодетных семей, переселенцы, дети из неполных семей. Я бы хотел организовать им тур по Европе: Франция, Германия, Италия, Венгрия, Польша и т.д. Хочу, чтобы они собственными глазами увидели жизнь за границей, чтобы пообщались со своими сверстниками, обязательно будут какие-то встречи, увидели культуру. Хочу показать детям мир, потому что им очень сложно это сделать, у них нет финансовой возможности», – делится планами учитель.

К участию в конкурсе Геннадий подходит, как к спортивным соревнованиям, не рассматривает других участников как конкурентов, и готов порадоваться за победителя.

Это не конкуренция, это здоровые соревнования, в которых побеждает сильнейший

«В конкурсе принимают участие мои коллеги. Если комиссия или координационный совет выберут лучшего, я буду только рад, что есть люди, которые заслуживают уважения и более достойны получить эту премию. Нет, это не конкуренция, это здоровые соревнования, в которых побеждает сильнейший», – говорит Геннадий.

Национальная премия основана в 2017 году ГС «Освитория» после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation. В этом году премия получила 3273 заявки на участие. Почти 800 из них прошли техническую проверку, а по результатам первого отборочного тура уже определены 50 номинантов на премию. Конкурс примечателен еще и тем, что в этом году у него есть специальная номинация – «Учитель прифронтовых территорий» и от педагогов из Донецкой и Луганской областей в этом году организаторы получили 90 заявок на участие, что превысило число заявок из Киева. Руководитель проекта Ольга Нагорнюк считает, что поддержка учителей с прифронтовых территорий – хорошая инвестиция в будущее.

Важно, чтобы дети росли с проукраинской позицией

«Очень важно поддержать педагогов, которые сознательно работают на востоке, которые, не смотря на антиукраинскую пропаганду, воспитывают в детях гражданскую позицию. Геннадий Иванченко, в частности, яркий пример такого педагога, который продолжает инвестировать свое время, силы и энергию в детей. Он участвует в проектах «Пласта» (национальная скаутская организация Украины – ред.) и создает вместе с учениками различные волонтерские проекты. Очень важно, чтобы дети росли с проукраинской позицией. Кроме того, участие педагогов с востока Украины – это инвестиция в то, что в будущем мы сможем реинтегрировать временно оккупированные территории», – рассказала Ольга Нагорнюк.​

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Участники финальных испытаний будут известны уже 1 сентября. За премию в 250 тысяч гривен и многочисленные призы от спонсоров им еще предстоит посостязаться – в течение трех дней финалистов ждут серьезные испытания и пристальный взгляд квалифицированного жюри. Сама же церемония награждения состоится в Киеве 2 октября, как раз накануне Дня учителя.

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