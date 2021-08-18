Как противостоять обществу и доказать, что имеешь право на жизнь после смерти любимого человека – на Одесском кинофестивале состоялась украинская премьера фильма «С завязанными глазами». Главная героиня потеряла на войне своего жениха, но даже спустя год чувствует давление друзей и близких – не может двигаться вперед и отпустить свою боль. Идея фильма появилась у Тараса Дроня после разговора с подругой, которая оказалась в похожей ситуации. Фильм получил несколько наград на европейских и американских фестивалях и должен выйти в украинский прокат этой осенью.

Украинский кинематограф рассказывал о войне на Донбассе по-разному. Это были и боевики, например «Киборги» и «Позывной Бандерас», и документальные фильма, в том числе студии «Вавилон-13» или «Миф» Леонида Кантера, и даже комедия «Наши Котики».

Режиссер Тарас Дронь рассказывает историю тех, кто сам не был на войне, но оказался с ней связан. Жених главной героини фильма, спортсменки Юли, чемпион по боям без правил, пропал без вести на войне – мать не может смириться с потерей, а тренер Юли требует от нее выйти на ринг в память о женихе. Девушка пытается начать новые отношения, но это не помогает отпустить боль.

Режиссер Тарас Дронь говорит Радио Донбасс.Реалии, что на создание фильма его вдохновила реальная история – рассказ приятельницы, которая оказалась в похожей ситуации.

Когда она захотела вырваться из траура, большинство знакомых от нее отвернулись

«У нее, правда, это была не война, а Майдан. Она потеряла там парня, и год после этого жила в очень подавленном состоянии. Но когда она захотела из этого вырваться, то большинство ее знакомых просто от нее отвернулись. Спрашивали, как она может», – говорит Дронь.

Это не первый для него опыт исследования военной темы – до этого режиссер снял документальный короткометражный фильм «Остап» о двух братьях – один дома во Львове, второй – в плену в Донецке, лежит в больнице после боев за Донецкий аэропорт. Также режиссер поставил документальный фильм о крымских татарах «Коли цей вітер стихне»

Дронь рассказывает, что многие моменты в фильме вдохновлены реальными людьми и разговорами – сны матери, чей сын пропал без вести, монолог бывшего разведчика о том, что он испытал на войне и почему не может себя найти в мирной жизни, беганье по больницам в поисках, вернувшихся из плена…

Это фильм не про спорт, подчеркнул режиссер на пресс-конференции, а про пережитую травму и давление общества. Сам жанр боев без правил выбрали за метафорическое визуальное решение – клетку, в которой бьются участники, уточняет Дронь в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Спорт стал вызовом для актрисы

А вот для самой актрисы Марины Кошкиной спортивная тема стала важным вызовом – она никогда раньше не занималась спортом и полгода перед съемками она тренировалась чуть ли не каждый день. Хотела не ударить в грязь перед спортсменами.

«Я представляла себе день премьеры, туда приходят настоящие спортсмены и говорят: «Да какая она спортсменка, не верю, вообще не верю в эту историю». А вот если спортсмены признают во мне свою, тогда все автоматически поверят в мою историю. Если честно, я меньше думала про психологическую историю, хотя мне было что сказать – моя личная история пересекается с сюжетом. Когда ты работаешь над ролью, ты все равно вытягиваешь все из жизни», – говорит Кошкина Радио Донбасс.Реалии.

До этого на пресс-конференции она рассказала, что в десять лет потеряла отца и была вынуждена столкнуться с давлением части общества. Особенно сильно это проявилось, когда Марина Кошкина решила уехать в Киев и поступать в университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

«Я обижалась на него, потом жалела его, потом хотела забыть, потом бежать от того, что его нет. Это был самый близкий человек в моей жизни. Но в какой-то момент я поняла, что он рядом со мной. То, что происходит сейчас в моей карьере, уверена, это, в том числе, благодаря ему», – рассказала актриса.

Фильм был готов около полутора лет назад, но вначале ездил по фестивалям – мировая премьера состоялась в Варшаве, где он «С завязанными глазами» победил в категории «Competition 1-2». Также фильм признали лучшим восточноевропейским фильмом на немецком кинофестивале Grenzland-Filmtage Selb, его отметили на Калькуттском международном кинофестивале (Индия), а в Аргентине наградили за операторскую работу оператора-постановщика Александра Позднякова.

В украинский прокат «С завязанными глазами» выйдет осенью – показывать его в онлайне режиссер пока не планирует, говорит, что снимал для большого экрана.

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