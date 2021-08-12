Бывшего военного обвиняют в терроризме. Он говорит, что работал на СБУ

Бывшего военного обвиняют в терактах: якобы он хотел взорвать мины на железнодорожной станции в Рубежном и на выезде из военного госпиталя в Северодонецке. Он уже год в СИЗО, но утверждает, что сотрудничал с украинскими спецслужбами и действовал по их указанию.

В конце июня 2020 года СБУ и Офис генерального прокурора сообщили, что предотвратили теракты в Луганской области. По версии правоохранителей, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал перейти на сторону группировки «ЛНР»: он заложил взрывчатку возле военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном, где разгружают военную технику.

Кого обвинили в терроризме?

Задержанного зовут Виктор Смирнов. Ему 26 лет. Виктор вырос в семье военных. Его покойный отец был начальником штаба дивизиона 60-й бригады, воевал в АТО. Сам Виктор дважды служил по контракту, был в командировках в зоне АТО.

Виталина Смирнова, мать Виктора, убеждена: сын пошел воевать по примеру отца, он ни при каких условиях не стал бы сотрудничать с группировками «ЛДНР» и уж тем более совершать теракты против своей страны.

Я должен отслужить в армии

«Он в 19 лет заключил контракт и пошел в наш кременчугский 107-й полк (сейчас это 107-ая реактивная артбригада – ред.). И он сознательно пошел в армию. Хотя отец был против, потому что война. Но он сказал: я должен отслужить в армии», – вспоминает Виталина Смирнова.

После первого контракта парень поступил во львовскую академию сухопутных войск. Из-за трагической смерти отца бросил учебу. Потом заключил второй контракт с 80-й бригадой. Отслужил более чем полгода, потом уволился. Награжден медалями «Защитнику Украины», «Сильному духом», «10 лет Вооруженным Силам Украины», «25 лет Вооруженным Силам Украины».

Что говорит обвинение?

Во время досудебного расследования Виктора Смирнова подозревали в преступлениях по ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258. Это: создание или участие в террористической организации; незавершенное покушение на преступление; террористический акт.

По версии обвинения, в мае 2020 года Смирнов якобы решил совершить теракт. Для этого в соцсети «Вконтакте» познакомился с неустановленным сотрудником «МГБ» группировки «ЛНР». Сообщил тому, что якобы хочет вступить в ряду группировки и для этого, якобы, готов подорвать несколько объектов на территории Луганской области. Следователи отмечают, что последствиями взрывов могло стать уничтожение военной техники, военно-инженерных сооружений и человеческие жертвы из числа военных и мирного населения.

Обвинение утверждает, что Смирнов снял квартиру в Северодонецке и начал выбирать цели. На железнодорожной станции Рубежное нашли два предмета, похожие на противотанковую и противопехотную мину, соединенные проводами с мобильными телефонами. На выезде из военного госпиталя в Северодонецке нашли еще два предмета, похожие на противопехотные мины, соединенные проводами с мобильными телефонами.

Эксперты не нашли никаких отпечатков пальцев на этих предметах. Они сказали, что это – муляжи самодельных взрывных устройств, не содержащие взрывчатых веществ и не пригодные ко взрыву.

А правоохранители утверждают, что Смирнов просто не успел совершить теракты, потому что его задержали сотрудники СБУ.

Во время обыска у Смирнова изъяли рукописные записи с местами дислокации ВСУ и вооружением, другой информацией. Записи про украинских военных, согласных перейти на сторону группировок «ЛДНР» и карты Донецкой и Луганской областей с отметками.

Отметим, в одной из частей указали, что информация о количестве техники и штатной численности, которая содержится в этих записях, неполная и недостоверная. Также следователь СБУ закрыл уголовное производство по обвинению по ч. 1 ст. 258-3: факт деятельности Смирнова в составе группировки «ЛНР» не подтвердили.

Сейчас Виктора судят по обвинению в теракте и незавершенном покушении на преступление. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы.

Версия защиты

Виктор Смирнов утверждает, что сотрудничал с контрразведкой СБУ Львова и выполнял задачи сотрудников спецслужбы. Работу на спецслужбу подтверждает и мать Виктора: «Он сотрудничал: внештатным работником был в контрразведке. Это было направление по выявлению среди военнослужащих наркотиков».

Они должны были перекинуть их на ту сторону

Смирнов утверждает, что его арестовали из-за отказа собирать информацию на части Луганской области, неподконтрольной Киеву. Об этом говорит и Виталина Смирнова: «Они должны были перекинуть их на ту сторону, чтобы они собирали какую-то информацию, фотографировали там… И он говорит: я понял, что это такое дело, что я могу оттуда и не вернуться».

Сторона защиты утверждает, что сотрудники спецслужбы якобы вывезли Виктора в Северодонецк, удерживали на квартире и били.

Они сами указывали, куда устанавливать, и фотографировали

Адвокат Лариса Стародубцева приводит такие пояснения Виктора: «Они ему предложили приехать на Донбасс, в Северодонецк, поездить с ними и имитацию подготовки террористического акта сделать: они его будут фотографировать, говорить, где макеты взрывчатки положить. Они сами указывали, куда устанавливать, и фотографировали. Он спрашивал: зачем? А они говорят: это так надо нам для отчета».

В военной контрразведке СБУ, которая работает на территории Львовской области, указали, что им неизвестен Виктор Смирнов, и его не привлекали к выполнению заданий.

Также Виталина Смирнова говорит, что Виктору дважды предлагали пойти на сделку со следствием: признать свою вину и пойти по обмену в ОРЛО. При чем, во второй раз предложили уже во время обмена отказаться уходить в Луганск. Смирнов отказался от такой схемы.

Смысл мне туда переходить: я знаю, что меня уберут

«Мама, ты же понимаешь, я и думать не могу о переходе, потому что отец воевал и я воевал. Смысл мне туда переходить: я знаю, что меня уберут. Потому что еще в свое время за голову отца давали очень большие деньги, за ним охотились», – объясняет отказ сына от обмена Виталина.

За Виктора Смирнова поручались друзья его отца. Один из них, Юрий, воевал и был ранен в бою на Светлодарской дуге.

Он против Украины не пойдет

«Я знаю отца Виктора еще со времен войны в Афганистане, и знаю сына: он против Украины не пойдет», – так объясняет мотивы поручительства Юрий.

Тем не менее, Виктор все еще за решеткой. Последнее судебное заседание по его делу состоялось 15 июля: обвиняемому продлили содержание под стражей в СИЗО Старобельска до 12 сентября.

Заявление Виктора Смирнова о возможном незаконном задержании и применении насилия со стороны сотрудников СБУ сейчас расследует Государственное бюро расследований.

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