«Они уже начали расслабляться», – говорит нам волонтер о жителях Новоселовки Второй. Утром 11 августа снаряд убил здесь мирного жителя – прямо у него во дворе. Местные уже несколько лет уже не переживали такого. Военные эксперты считают, что гражданскими жертвами и обстрелами по позициям Россия пытается вынудить Украину к очным переговорам в Минске и омрачить празднование юбилейного Дня Независимости.

Утром 11 августа село Новоселовка Вторая (это неподалеку от Красногоровки) проснулось от обстрела. От разрыва снаряда погиб мужчина 86-ти лет.

Военных позиций в этом населенном пункте нет

«Российско-оккупационные войска осуществили этот обстрел из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем 122 калибра. Из-за обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Военных позиций в этом населенном пункте нет», – сообщил нам подробности обстрела Виталий Саранцев, начальник пресс-службы ООС.

«Обстрел был шоком»

Жители Новоселовки Второй уже несколько лет живут без обстрелов. Конечно, слышали звуки боев из окрестностей, но прилетов давно не случалось. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Надежда Ткачук, сотрудница гуманитарной миссии «Пролиска».

Обстрел был большим шоком

«Местные жители говорят, что очень долго не было никаких инцидентов с обстрелами. Они уже, если так можно сказать, расслабились и успокоились. Сегодня, конечно, для них всех обстрел был большим шоком», – делится Надежда и также добавляет: возле поврежденных домов нет никаких военных позиций.

Теперь «Пролиска» намерена поддержать вдову убитого мужчины, направить к ней психолога и помочь с организацией похорон.

Она 55 лет прожила со своим мужем

«Женщина 1940 года рождения, она осталась одна. Она 55 лет прожила со своим мужем и просто сейчас не знает, как ей быть, как ей жить», – рассказывает подробности трагедии Надежда Ткачук.

Обстрелов по гражданским все больше

За эту неделю гибридные силы России не впервые обстреливают мирные поселки и жителей.

5 августа снаряды прилетели по домам в Красногоровке: был тяжело ранен осколками местный житель на улице Восточной, снаряды попали в девяти- и пятиэтажный дома и мебельный магазин.

9 августа с 19:30 до 20:20 формирования, подконтрольные России, стреляли из АГС и РПГ из района Голубовского (ОРЛО) по подконтрольному Украине Новотошковскому. А 10 августа утром из 122-мм артиллерии и минометов 82-го калибра обстреляли Водяное на Приазовье, уточняет Виталий Саранцев.

По его мнению, российские гибридные силы целенаправленно обстреливают мирных жителей и их дома, чтобы создать информационный шум на фоне будущих торжеств ко Дню Независимости Украины и переговоров в формате ТКГ, чтобы пытаться диктовать Украине свои условия.

Среди военных в последние сутки тоже потери: 10 августа трое бойцов ООС были ранены, один из них умер в госпитале.

Россия еще больше «шатает» Украину – Жданов

Гибридные силы России стараются еще больше расшатать ситуацию внутри Украины. Но почему стало больше обстрелов мирных жителей? Во-первых, военные могут скрыть потери. А вот информация о жертвах среди гражданских быстро распространяют СМИ. И это сильно влияет на настроения в обществе. Об этом говорит военный эксперт Олег Жданов.

И пусть Зеленский объясняют, как он добился мира

«Не помогает гибель военных раскачать ситуацию – значит, надо убивать гражданских. И пусть Зеленский объясняют, как он добился мира, как он решил вопрос с урегулированием на Донбассе », – поясняет мотивы обстрелов военный эксперт.

А еще, предполагает Жданов, обстрелами мирных поселков Россия заставляет Украину говорить напрямую с группировками «ЛДНР» на переговорах в ТКГ. Также, говорит Жданов, число обстрелов всегда растет перед важными для Украины событиями. Сейчас ближайшие: заседание «Крымской платформы», празднование 30-летия Независимости Украины и визит Владимира Зеленского в США.

«Провокации могут быть более кровавыми» – Жирохов

Эти обстрелы – один из элементов внутренней пропаганды

Усилить обстрелы на Донбассе гибридные силы России заставили крупные потери оккупационных армейских корпусов. За последние два месяца их потери превышают украинские в несколько раз, сообщил Радио Донбасс.Реалии военный эксперт Михаил Жирохов.

«Эти обстрелы – один из элементов внутренней пропаганды, потому что там сейчас разгоняют зраду: мол, мы сидим под обстрелами «укров», а ответки не даем. Сейчас они начинают отвечать», – анализирует ситуацию в зоне ООС Жирохов.

Если есть такая возможность, почему не пострелять?

Еще один фактор, который влияет на обстрелы гражданской инфраструктуры – командно-штабные учения, которые сейчас проходят в ОРДЛО. В них задействованы, по информации военного эксперта, российские военные из Ростова, Новочеркасска и других городов.

«Вполне вероятно, один из элементов, которые отрабатываются – наступательные, оборонительные действия. Кроме полигонов, если есть такая возможность, почему не пострелять?» – иронизирует военный эксперт и поясняет: группировки отнюдь не сдерживаются, стреляя по гражданским целям..

По мнению Михаила Жирохова, как и каждый год, такие провокации будут нарастать с приближением Дня Независимости. Исходя из того, что в этом году юбилей, прогнозирует Жирохов, результаты обстрелов могут быть еще более кровавыми.

Также военный эксперт солидарен с Олегом Ждановым в том, что жертвами среди военных и гражданских Россия подстегивает Украину к очной встрече с группировками «ЛДНР» в Минске.

Россия в конфликте на Донбассе В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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