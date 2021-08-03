Дело Безлера: в чем Украина обвиняет российского «Беса»?

Похищения людей, пытки и убийство. СБУ и прокуратура передали в суд дело Игоря Безлера, россиянина, бывшего главаря гибридных сил России с позывным «Бес». Безлер, вероятно, находится в оккупированном Россией Крыму. Поэтому судить его будут заочно.

СБУ и прокуратура обвиняют главаря гибридных сил России Игоря Безлера в жестоком обращении с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством. Действия «Беса» подпадают под санкции ч. 3 ст. 27 и ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Это организация преступления и нарушение законов и обычаев войны. Максимальное наказание по этим статьям: 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Преступления «Бес» совершил в 2014 году. Расследование затянулось из-за того, что пытки и убийства совершали на неподконтрольных Киеву частях. Донбасса. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Артем Дехтяренко, спикер СБУ.

Эти расследования очень тяжело происходят

«В связи с тем, что эти территории сейчас не находятся под украинской юрисдикцией, – эти расследования очень тяжело происходят. То есть, наши следователи не могут получить доступ непосредственно к локациям, на которых происходили преступления. Также мы не можем затребовать документы в соответствующих государственных органах. Кроме того, часть тех территорий заминирована, что также составляет угрозу. А в связи с обстрелами также невозможно работать даже вдоль линии соприкосновения, потому что это составляет угрозу жизни следователей и других людей, которые будут задействованы в процессе», – уточнил Дехтяренко. По его словам, несмотря на такие трудности, дело полностью подготовили для того, чтобы наказать виновных.

Кто такой «Бес»

Игорь Безлер (позывной «Бес») – гражданин России (может иметь украинское гражданство). Во время захвата Горловки Безлер назвал себя подполковником российской армии. По данным украинских спецслужб, Игорь Безлер работает на российскую военную разведку.

До событий времен «русской весны» Безлер жил в Горловке, руководил коммунальным предприятием «Простор», которое ведало кладбищами и похоронами. Переселенец и бизнесмен из Горловки Владимир Веселкин вспоминает, что в ритуальном бизнесе Безлер показал себя честным человеком: не стал участвовать в схемах с воровством кладбищенского металла. Поэтому уволился.

Личная встреча Веселкина и Безлера произошла во время парламентской кампании 2012 года. Тогда Безлер работал на кандидата в нардепы Артура Герасимова (сейчас Герасимов – сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде). Сам Герасимов позднее скажет, что Безлер работал у него в штабе две недели обычным водителем.

Веселкин вспоминает, что тогда задержали двух парней, которые расклеивали незаконную агитацию. Вызвали полицию, но быстрее полиции приехал Безлер. Была потасовка, Безлер пытался «отбить» парней. Но не получилось.

А в феврале 2014 года, после незаконной аннексии Крыма, «Бес» лично позвонил Веселкину. Извинялся и обещал скорую встречу.

Я скоро приеду

«Ты классный парень, ты извини, что у меня с тобой был конфликт, ты знаешь, на кого я работал… Он говорит: я сейчас в Крыму. Но я скоро приеду. Там встретимся», – вспоминает Владимир Веселкин разговор с Безлером.

А через месяц тот действительно приехал и возглавил оккупацию Горловки. После этого, как говорит Веселкин, город превратился в «контролируемый ад» с похищениями, пытками и убийствами.

За что будут судить «Беса»

Похищение, пытки и убийство Кудрявцева

Украинское правосудие обвиняет Безлера по двум эпизодам.

Первый – похищение, пытки и убийство бойца добровольческого батальона «Артемовск». Похоже, что речь идет об Алексее Кудрявцеве.

Владимир Веселкин, который тоже воевал в этом батальоне, вспоминает: Кудрявцев был в отпуске. Когда бойцов начали собирать для наступательной операции, – парень совершил ошибку. Он сел в автобус, который из Мариуполя ехал через Донецк и Горловку. В Горловке у него обнаружили форму и задержали. Позднее гибридные силы России опубликуют видео с допросом Кудрявцева.

После допроса они будут уничтожены

После допроса Безлер заявит: «Я теперь буду брать по одному пленному, и буду допрашивать. Но после допроса все эти сволочи, – они будут уничтожены. Так же, как уничтожена эта тварь, которая это все рассказывала».

Леша умер во время пыток

Отец Алексея, Николай Кудрявцев, не надеясь на правоохранителей, сам собирал информацию о судьбе сына, общался с бывшими узниками Безлера. В интервью «Фактам» Николай Кудрявцев сообщил, что ему удалось выяснить: «После съемки моему сыну просверлили ноги сверлами по металлу. Есть предположение, что его кастрировали и сняли с него скальп. Леша умер во время пыток, не выдержал…»

О судьбе Алексея Кудрявцева сняли фильм «Бес».

Похищение, пытки и убийство предпринимателя

Правоохранители не называют фамилию второй жертвы Безлера, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь, что россиянин организовал похищение горловского предпринимателя и руководил его пытками. После этого Безлер, по версии следствия, совершил умышленное убийство потерпевшего.

Горловчанин Владимир Веселкин предполагает, что речь идет о похищении и убийстве бизнесмена Сергея Алимова.

И больше его никто никогда не видел

«С центрального рынка, с людного места с автоматами заломали. И больше его никто никогда не видел. Сергей был полностью адекватным человеком. Сергей им говорил, жестко, что вы черти, вы никто, а вот есть власть, есть Украина. А вы никто. Наверное, за это они его и…», – говорит Веселкин.

Чем еще известен Безлер

МН17

Игорь Безлер давал показания по делу о сбитом малайзийском Боинге-777 рейса МН17, но так и не получил статус обвиняемого. Зато в московском суде он отсудил у расследовательской группы Bellingcat 340 тысяч рублей морального ущерба. «Бес» потребовал опровергнуть публикации, где его называют «важным свидетелем» катастрофы самолета и предполагают, что его подчиненные могли сообщить россиянам о самолете.

Похищение и убийство Владимира Рыбака

17 апреля 2014 года в Горловке похитили депутата местного горсовета Владимира Рыбака. Накануне Рыбак хотел вернуть на здание захваченного горсовета украинский флаг. СБУ опубликовала перехват переговоров гибридных сил России. Безлер дает указания «отпрессовать» Рыбака и вывезти «куда-нибудь подальше». Тело Рыбака со вспоротым животом и со следами пыток нашли в реке неподалеку от Славянска.

В интервью РИА Новости Безлер заявил, что ему незачем было убивать Владимира Рыбака.

Расстрелы и похищения за деньги

В суде Славянска близится к завершению дело возможного сообщника Безлера – Виктора Михеда. Свидетель по делу Василий Будик рассказал судье, что неоднократно видел расстрелы и трупы в украинской военной форме в здании, где располагался отряд Безлера.

Мы допрашиваем, а потом расстреливаем

А еще в интервью британскому изданию the Guardian Безлер заявил: «Тех, кто воюет с добровольческими батальонами, мы допрашиваем, а потом расстреливаем на месте».

Горловчанин Владимир Веселкин вспоминает, что нескольких его друзей-предпринимателей похищали гибридные формирования под командованием Безлера, чтобы потом отпустить за деньги. Среди похищенных была женщина-предприниматель из Зайцево. Одному из бизнесменов прострелили ногу.

Также в конце июня президент Украины Владимир Зеленский задействовал решение СНБО о персональных санкциях. Кроме бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, участника гибридных сил России Эдуарда Басурина и других, под санкции попал и гражданин России Безлер Игорь Николаевич.

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