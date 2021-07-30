Переселенцам реально получить жилье. Правда, не за украинские деньги

В Северодонецке 48 переселенцев получили жилье. В одном из общежитий города под квартиры переоборудовали первый этаж. В помещениях сделали частичный ремонт, и первые 48 жильц получили ключи от квартир.



Одну из квартир получила переселенка Евгения Бунь. Она с рождения – сирота, и всегда была на гособеспечении. В 2014 году переехала в Северодонецк из захваченного российскими гибридными силами Луганска. Тут пыталась получить жилье, но ей отказывали. И в течение практически 7 лет жила в арендованных квартирах. Сейчас она сама воспитывает троих детей. О возможности получить временное жилье узнала из объявления в интернете.

Даже не думала, что будет возможность получить жилье

«Подала заявление, документы. Я даже не думала, что будет возможность получить. И в один день мне позвонили и сказали, что я попадаю под это распределение. Я очень обрадовалась, что для меня и моих детей будет свой уголок», – рассказала Радио Донбасс.Реалии Евгения Бунь.



Еще одну квартиру получила Анна Саган. Сама она из Алчевска, но до 2014 года работала в Луганске в университете. После оккупации города она выехала в Северодонецк. Работает в областном центре культурных инициатив.

Мне до сих пор не верится

«Жилье жду уже 6 лет. Но не было даже надежды, так как такое большое количество переселенцев в нашей области. И мне до сих пор не верится, что именно я получила жилье», – говорит Анна Саган.

Всего для переселенцев подготовили 19 однокомнатных квартир в помещении одного из общежитий. Для этого переоборудовали первый этаж.

Мы сделали полную перепланировку

«Первый этаж не использовался как жилье. Здесь были какие-то офисы. Они сдавались в аренду. Мы сделали полную перепланировку. Мы запроектировали и построили квартиры», – рассказывает заместитель исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций Ксения Поднебесная.

В квартирах поменяли полы, окна. Провели газ, электричество, воду. Кухни оборудовали рабочими поверхностями, газовыми плитами, мебелью. На этот проект потратили почти 13 млн. грн. Профинансированы работы за счет гранта правительства Германии.

По словам руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка, это не последний в этом году проект для переселенцев. Осенью должно начаться строительство новых домов для переселенцев. Это проект будет реализовываться совместно с Международной организацией по миграции.



Государственных компенсаций на жилье для переселенцев не предусмотрено, однако государство предлагает им брать льготные кредиты. Например, программы «Доступное жилье», а также «Кредит для ВПЛ и участников АТО (ООС)». Также есть программы, которые финансируются донорами. Недавно прошел первый розыгрыш по льготному кредиту через немецкий банк KFW. Определили первые 150 семей переселенцев, которые получат кредит на покупку жилья по 3% годовых. Кроме того, есть программы, которые реализуют местные органы власти в регионах. Однако все эти программы могут помочь сотням переселенцев, тогда как потребность в жилье ощущают сотни тысяч переселенцев.

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