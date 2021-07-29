Вселенский патриарх Варфоломей собирается прибыть в Киев на 30-летие Независимости. Именно с этим специалисты по религии связывают масштабный крестный ход УПЦ (Московского патриархата) ко Дню крещения Руси. В самой церкви уверяют, что это не так: большой крестный ход для УПЦ (МП) – традиционное мероприятие, и люди выходят на него, чтобы показать свою верность церкви, хотя Варфоломея видеть не хотят – так как это человек, принесший конфликт. «Представьте, если бы к нам приехал Путин?» – говорят там.

Почему УПЦ (МП), несмотря на угрозу заражения, вывела десятки тысяч прихожан на улицы Киева?

Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоирей Николай Данилевич: Крестный ход у нас совершается каждый год, и мы вынуждены были отказаться от него только в 2020-м. Мы всегда идем 27-го числа, а ПЦУ – 28-го, тут нет ничего тайного. В этом году крестный ход был таким масштабным, потому что люди заскучали, и люди хотели подтвердить свою верность церкви. А Украина сейчас находится в «зеленой»карантинной зоне, поэтому обвинения в «ковидных» действиях – натянуты. Проводят свои мероприятия и ПЦУ, и УГКЦ в Манявском ските, в Зарванице – посмотрите, сколько там людей – и ни одной маски.

Религиозный публицист Екатерина Щеткина: Если бы не было у нас в перспективе приезда патриарха Варфоломея на празднование 30-летия независимости, то, может быть, УПЦ (МП) и отказалась бы от крестного хода в такой эпидемиологически неблагоприятный момент.

То есть цель – не допустить приезда Варфоломея? Он приедет после такой картинки?

Религиозный публицист Екатерина Щеткина: Не думаю, что это в их силах. Может быть, они бы хотели, но они отдают себе отчет в том, что он приедет. Крестный ход, делегации, демонстрации – это попытки напомнить, что у них есть свои интересы и сделать так, чтобы с их интересами считались. Варфоломей прекрасно знает, что здесь есть люди, которые хотят его увидеть, у него есть приглашение от главы государства. У него есть все основания быть уверенным в том, что здесь у него будет теплый прием.

Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоирей Николай Данилевич: Крестный ход бы состоялся независимо от того, ехал бы патриарх Варфоломей или не ехал. Или Папа Римский.

Религиовед, директор общественной организации «Центр религиозной безопасности» Дмитрий Горевой: Нельзя отбрасывать того, что это – спланированная акция и также акция политических элит, которые покрывали траты на проезд людей. Были разнарядки, сколько автобусов нужно обеспечить от какой партии – это большие траты, которые церковь сама бы не смогла «потянуть». Да, этот крестный ход организовывается УПЦ (МП) каждый год. Но в 2021 году это был еще и ответ Константинопольскому патриарху, что мы – такая мощная сила в Украине, с которой нужно считаться. Там были смешные плакаты вроде «Святой Владимир-Креститель, спаси нас от Варфоломея» (точно – «Святий княже Володимире, захисти нас від Варфоломія») – то есть Владимир, получивший крещение от Константинопольского патриарха, должен спасти от него.

Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоирей Николай Данилевич: Такие плакаты были, и я сам их видел с некоторым удивлением. Но это говорит о том, что вопросами церковной жизни живут простые люди, и они приехали выразить свою позицию. Они имеют на это право. Предоставление Томоса ПЦУ привело к тому, что много наших людей потеряли храмы, люди перессорились. Поэтому Варфоломей для большинства верных УПЦ – это человек, символизирующий конфликт. Люди не хотят видеть человека, принесшего конфликт. Представьте, если бы к нам приехал Путин?

Религиовед, директор общественной организации «Центр религиозной безопасности» Дмитрий Горевой: Я не верю, что представители УПЦ (МП) протестовали бы против приезда Путина так, как они протестуют против приезда Варфоломея.

Центр Киева накануне был завешен ситилайтами от предстоятеля УПЦ Онуфрия с текстом: «День крещения Руси – это день рождения нашего народа». Какого народа? Почему не написать – украинского?

Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоирей Николай Данилевич: Украинского народа. Есть ситилайты не только Онуфрия, а и Епифания (предстоятеля ПЦУ – ред.) Онуфрий – Митрополит Киевский и всей Украины. В связи с крещением украинские земли приобщились к высокой культуре, получили письменность. Не вижу смысла объяснять банальные вещи.

Религиозный публицист Екатерина Щеткина: Написать «украинского народа» почему-то рука не поднялась – значит, на то были причины. Слово «украинский» не вписывается в политический контекст, в котором существует УПЦ Московского патриархата – хотя представители этой церкви и избегают упоминать Московский патриархат в названии своей церкви.

Что такое черногорский религиозный сценарий? Может ли он реализоваться в Украине? Больше в эфире Радио Донбасс.Реалии:

ВСІ ІНШІ ВИПУСКИ ТУТ.

‌Ми‌ ‌працюємо‌ ‌по‌ ‌обидва‌ ‌боки‌ ‌лінії‌ ‌розмежування.‌ ‌Якщо‌ ‌ви‌ ‌живете‌ ‌в‌ ‌ОРДЛО‌ ‌і‌ ‌ хочете‌ ‌поділитися‌ ‌своєю‌ ‌історією‌ ‌–‌ ‌пишіть‌ ‌нам‌ ‌на‌ ‌пошту‌ ‌Donbas_Radio@rferl.org,‌ ‌у‌ ‌фейсбук‌ ‌чи‌ ‌телефонуйте‌ ‌на‌ ‌автовідповідач‌ ‌0800300403‌ ‌ (безкоштовно).‌ ‌Ваше‌ ‌ім'я‌ ‌не‌ ‌буде‌ ‌розкрите.‌ ‌Матеріал‌ ‌опубліковано‌ ‌мовою‌ ‌ оригіналу